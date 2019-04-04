Імплементації законів «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку» було присвячено семінар, який відбувся в Черкаській облдержадміністрації. У ньому взяли участь міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, голова облдержадміністрації Олександр Вельбівець, заступники голів Кіровоградської та Полтавської облдержадміністрацій, а також представники районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Учасники зібрання комплексно проаналізували упровадження в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях нової європейської моделі процедури оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, які стали обов’язковими для державних програм, генпланів, містобудівних планів, стратегій розвитку областей, державних, місцевих галузевих програм.
Зазначали, що від початку набуття чинності закону, тобто з 18 грудня 2017 року, в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля зареєстровано 37 повідомлень про плановану діяльність, які розглядає управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації. Повідомлення стосуються надрокористування, будівництва об’єктів, розчищення й підтримання сприятливого гідрологічного стану річок, проведення реконструкції економічно активних підприємств задля отримання дозвільних документів у галузі охорони довкілля.
На Черкащині першочергово проведено стратегічну екологічну оцінку обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016—2020 роки для внесення змін до неї. Як підкреслив Олександр Вельбівець, усю процедуру стратегічної екологічної оцінки в частині проведення консультацій із громадськістю та органами охорони здоров’я було повною мірою дотримано. У подальшому обласна державна адміністрація забезпечить проведення моніторингу підсумків виконання цієї програми. Стратегічну екологічну оцінку проводитимуть щодо містобудівної документації, схем землеустрою, програм регіонального рівня, виконання яких стосуватиметься видів діяльності, що для них передбачено процедуру оцінки впливу на довкілля.
Робоча група, що приїхала до Черкас разом з міністром, докладно пояснила всі деталі й механізми впровадження законів у практику. Під час семінару наголошено, що оцінка впливу на довкілля не має на меті зупинити будівництво об’єктів, які негативно впливають на нього, чи заборонити діяльність певних підприємств. Головне завдання полягає у запобіганні та мінімізації їх негативного впливу на довкілля і здоров’я людей, врахуванні думки громадськості під час ухвалення доленосних для області рішень.
Остап Семерак зустрівся зі студентами Черкаських вишів — національного університету ім. Б. Хмельницького, державного технологічного університету та інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Разом зі студентами він розпочав цьогорічний етап всеукраїнської акції «Посади дерево миру». Першу в цьому році алею Миру висадили на території національного університету імені Б. Хмельницького. До акції долучилося місцеве духівництво.