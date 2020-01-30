Ця новина стала однієюз головних на полях засідання Ради асоціації, яке відбулося у Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля. Український уряд почув чимало компліментів на свою адресу від високих європейських чиновників за успіхи у проведенні реформ і амбітні євроінтеграційні плани.

Торговельну угоду треба актуалізувати

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі політичні вимоги, які Євросоюз висував до неї для виплати їй другого траншу макрофінансової допомоги обсягом пів мільярда євро. «Хочу похвалити новий уряд за його ефективну роботу з імплементації всіх політичних заходів програми макрофінансової допомоги. Згідно з нашою попередньою оцінкою, конкретні політичні умови для надання другого траншу обсягом 500 мільйонів євро було виконано», — заявив Валдіс Домбровскіс під час спільного з Олексієм Гончаруком брифінгу.

Тепер для отримання цих грошей потрібно запровадити програму співпраці України з МВФ. «Ми вже розпочали відповідні процедури для здійснення виплати, щойно вимоги програми з МВФ буде виконано», — уточнив заступник голови Єврокомісії.

Оскільки засідання Ради асоціації відбувалося у другій половині дня, то в першій половині Олексій Гончарук провів зустрічі з керівництвом Єврокомісії. Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, він обговорив поглиблення співпраці України та ЄС із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Саме в день приїзду глави українського уряду до Брюсселя в ЄС оголосили про внесення до санкційного списку сімох громадян Росії, так званих губернаторів і членів виборчої комісії, причетних до проведення незаконних регіональних виборів в окупованому Криму, які відбулись у вересні 2019 року. Санкції наклали за «підрив територіальної цілісності України».

Тож Олексій Гончарук висловив ЄС в особі Шарля Мішеля вдячність за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України і наголосив, що «додаткові санкції посилюють тиск на окупаційну владу».

Прем’єр-міністр повідомив, що Україна прагне узгодити з ЄС конкретні спільні кроки для взаємовигідного зростання обсягів двосторонньої торгівлі.

«Нині ми вже виконали все домашнє завдання для надсилання попередньої оціночної місії ЄС. Ми розраховуємо, що ЄС знайде достатньо політичної волі для руху вперед», — сказав Прем’єр.

Одне з питань, які Україна порушує перед європейськими партнерами, — актуалізація положень угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. За словами Олексія Гончарука, Україна дедалі активніше використовує безмитні тарифні квоти на постачання своєї продукції. І нинішні параметри положень зони вільної торгівлі не відповідають реальному потенціалу нашої співпраці. «З огляду на це Україна виступає за оновлення положень торгової частини Угоди про асоціацію. Це одне із ключових завдань у наших відносинах на найближчі роки», — наголосив Олексій Гончарук.

Критерії ЄС — за п’ять років

Швидкий темп реформ в Україні відзначили і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка також зустрілася з Олексієм Гончаруком. Вона запевнила, що ЄС і надалі системно підтримуватиме Україну у здійсненні реформ та протидії російській агресії.

Олексій Гончарук у розмові з очільницею Єврокомісії заявив, що український уряд поставив амбітну мету в своїй програмі діяльності: за п’ять років Україна має досягти відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Для її досягнення необхідно пришвидшити виконання Угоди про асоціацію, а також втілення системних галузевих та економічних реформ. Він висловив сподівання, що засідання Ради асоціації Україна — ЄС стане точкою відліку для досягнення пріоритетних цілей двостороннього порядку денного такого формату співпраці.

Україна збирається синхронізувати свою політику із країнами-членами ЄС, зокрема в межах Європейської зеленої угоди — пакета заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери так, щоб перетворити Європу на кліматично дружній континент до 2050 року. Про це Олексій Гончарук заявив під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом, який курирує питання зеленої угоди.

«Пропонуємо розпочати діалог щодо розроблення та розвитку спільної дорожньої карти в межах Європейської зеленої угоди. Ця угода про абсолютно прості буденні речі. Про те, щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти», — окреслив Прем’єр, додавши, що Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху.

Головний європейський дипломат поїде на Донбас

Про що йшлося на самому засіданні Ради асоціації й чи такі самі оптимістичні й підбадьорливі промови лунали там, сказати важко, адже журналістів на засідання не пустили. Але у перерві до преси Олексій Гончарук і Жозеп Боррель вийшли в доброму гуморі. Прем’єр повідомив, що Україна готова до переговорів про укладення з ЄС угоди про так званий промисловий безвіз —про відповідність та прийнятність промислової продукції. Він наголосив на готовності нашої держави активно співпрацювати в усіх галузях.

«А це й інтеграція в Європейське енергетичне товариство, в digital-маркет, і спільне використання авіаційного простору, і співпраця в галузі юстиції, і в галузі захисту персональних даних — у всіх цих напрямах бачу дуже серйозну перспективу», — оптимістично заявив Прем’єр.

Під час пресконференції Жозеп Боррель повідомив, що за кілька тижнів має намір здійснити візит в Україну й відвідати лінію розмежування.

«Хочу відвідати Донбас, кордон, де, як ми знаємо, й досі тривають бойові дії, щоб самому ознайомитися із ситуацією», — сказав дипломат. Він наголосив: головні зусилля міжнародній спільноті слід зосередити на тому, щоб люди перестали гинути. Тому рішення нещодавньої зустрічі в Парижі в нормандському форматі потрібно імплементувати.

«Маємо розвивати зусилля за кількома напрямами. Перший — гуманітарна допомога. Другий — розмінування у зоні конфлікту. Третій — проведення дослідження ключової інфраструктури та економічних перспектив, щоб підготуватися до відновлення в майбутньому», — наголосив Жозеп Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів про ситуацію із проходженням суден Керченською протокою, головний європейський дипломат підтвердив підтримку ЄС суверенітету й територіальної цілісності України. Частина такої підтримки, за його словами, — вимога до Росії забезпечити вільний і безперешкодний прохід кораблів Керченською протокою відповідно до міжнародного законодавства.

«Закликаємо Росію забезпечити безперешкодний і вільний прохід в Азовське море й у зворотному напрямку відповідно до міжнародного права. Ми збільшили нашу підтримку, щоб пом’якшити ефект від російських дій з дестабілізації регіону Азову. Ми здійснили заходи, зокрема відкрили офіс ЄС у Маріуполі, й підтримали місцеву економічну диверсифікацію», — констатував Жозеп Боррель.