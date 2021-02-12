У ЄС задоволені темпами перетворень в Україні в межах Угоди про асоціацію, але нагадують, що вони не матимуть успіху без ефективної судової реформи

Рада асоціації України та ЄС, яка відбулася вчора у Брюсселі, пройшла в непростих умовах. З одного боку, організацію такого багатостороннього та насиченого візиту було ускладнено пандемічними обмеженнями. І як неодноразово зауважували аналітики, те, що було ухвалено рішення провести зустріч високих українських урядовців і європейських топчиновників в очному форматі, свідчить про пріоритетність, із якою ставляться в ЄС до відносин з Україною.

Цього тижня Європу охопили незвичні для неї морози і снігопади, які вплинули на роботу аеропортів. Тому програма візиту українського Прем’єра Дениса Шмигаля до Брюсселя до останнього моменту перебувала під загрозою змін і скасувань. Проте триденне перебування глави уряду в європейській столиці, переговори в Єврокомісії, Європарламенті та саме засідання Ради асоціації пройшли надзвичайно успішно. Як сказав на підсумковій пресконференції Денис Шмигаль, у Брюсселі на українську делегацію чекав теплий прийом і результативні зустрічі.

«Усі знають, що партнерство з Україною одне з найважливіших серед тих, які маємо з будь-якою країною. Воно відбивається у широкому спектрі нашої співпраці та в частоті, з якою ми зустрічаємося», — заявив Верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, який узяв участь у пресконференції. Головний дипломат ЄС задоволений підсумками засідання Ради асоціації, на якій, за його словами, сторони обговорили й підтвердили спільні зобов’язання підсилити економічну та політичну асоціацію.

«Це була тривала плідна зустріч, на якій відбулася відверта інтенсивна дискусія. Ми домовилися щодо питань, із приводу яких у нас інколи виникали труднощі», — сказав Жозеп Боррель.

Він розповів, що на порядок денний засідання Ради асоціації було винесено обговорення реформ, зокрема боротьба з корупцією, спів­праця щодо економічної інтеграції України в європейський ринок, захист довкілля та співпраця в межах зеленої угоди.

Жозеп Боррель укотре наголосив, що ЄС незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Це я переказав міністрові закордонних справ Росії Лаврову, коли минулого тижня відвідував Москву», — запевнив він.

Головний європейський дипломат наголосив, що ЄС і надалі докладатиме дипломатичних зусиль, спрямованих на повернення окупованих Росією територій, і зберігатиме політику санкцій щодо РФ доти, доки вона не виконає у повному обсязі мінських домовленостей.

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї оприлюднив хорошу новину про надання Україні в межах програми COVAX 170 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Він розповів про впровадження нової програми для країн «Східного партнерства», яку буде спрямовано на організацію кампанії з вакцинації, зокрема облаштування вакцинаційних центрів. На цю програму спрямовано 40 мільйонів євро. Він наголосив на імплементації секторальної співпраці ЄС та України у запровадженні цифрових послуг, адміністративної реформи, захисту довкілля.

«А ще хотів би зупинитися на питанні, близькому моєму серцю: права нацменшин в Україні», — сказав Олівер Варгеї, який увійшов до складу Єврокомісії від Угорщини. Він наголосив, що Україна має запровадити широкий діалог із представниками нацменшин, щоб гарантувати їхні права, і нагадав про необхідність ухвалити закон про нацменшини.

В Україні відчувають істотну послідовну підтримку ЄС у проведенні комплексних реформ, запевнив присутніх Денис Шмигаль. За його словами, серед пріоритетів українського уряду — посилення секторальної співпраці й поступова інтеграція у внутрішній ринок ЄС. Навіть попри сповільнення обсягів світової торгівлі через пандемію коронавірусу, ЄС залишається найбільшим торговельним партнером України.

Під час візиту Дениса Шмигаля до Брюсселя було оголошено про початок переговорів про перегляд Угоди про асоціацію, адже вона передбачала, що це можна буде зробити через п’ять років після її підписання.

«Наш особливий інтерес стосується оновлення додатків до Угоди про асоціацію передусім у частині торгівлі, цифровізації економіки, зеленого курсу, укладення промислового безвізу, інтеграції в енергетичний ринок ЄС та взаємодії у галузі транспорту. Розраховуємо на прихильність ЄС щодо реалізації цілей угоди, найамбітніша з яких — поступова інтеграція України в ринки ЄС», — наголосив Денис Шмигаль. За його словами, перегляд розпочато, а далі почнеться копітка технічна праця над конкретними статтями угоди, переглядом деяких стандартів, які за ці роки змінилися. Прем’єр передбачає, що переговори з цього приводу триватимуть упродовж року. Він висловив сподівання, що їх вдасться завершити у найкоротші терміни.

Як пояснив Олівер Варгеї, щоб внести зміни до Угоди про асоціацію, слід спочатку дати комплексну оцінку імплементації цього документа, щоб побачити внесок уряду України у цей процес і зрозуміти, які нові напрями для спів­праці пропонує Київ.

«У нас немає потреби корегувати угоду, бо вона дуже динамічна й передбачає багато можливостей для розширення нашої співпраці, якщо Україна буде до цього готова», — сказав єврокомісар.

Засідання Ради асоціації було закритим для журналістів. Проте нескладно здогадатися, що найнеприємнішою для української сторони темою на цій зустрічі, яка, до слова, затяглася на годину, стали прямі запитання європейців про гальмування антикорупційної та судової реформ після скандального рішення КСУ, яким було визнано неконституційними деякі важливі положення антикорупційного законодавства.

Коли на пресконференції журналісти попросили європейських чиновників назвати головні реформи, втілення яких ЄС вважає ключовими для України, їхні відповіді були майже ідентичними. Олівер Варгеї назвав судову реформу, боротьбу з корупцією та економічні перетворення. Жозеп Боррель заявив, що якби мав обрати одну, то назвав би матір’ю всіх реформ судову. «Ви не можете говорити про права людини та верховенство права, коли не існує незалежної судової системи. Це суть демократії. Вона слугує найголовнішим інструментом у боротьбі з корупцією. Незалежне судочинство потрібне не тому, що цього вимагає ЄС, а судова реформа необхідна самому українському суспільству», — наголосив дипломат.

У межах засідання Ради асоціації було підписано два двосторонні документи. Україна та ЄС домовилися впровадити освітню програму для державних службовців «Проєкт розбудови спроможності Natolin4Capacity». На реалізацію цього проєкту Європейська комісія надала грант обсягом 2,45 мільйона євро для коледжу Європи в Польщі, де українські чиновники зможуть удосконалити свої знання у галузі європейського права й економіки. Відповідний лист підписали віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісар Олівер Варгеї. Було підписано протокол до угоди INTERBUS, яким запроваджено однакові правила міжнародних регулярних і міжнародних спеціальних регулярних пасажирських автобусних перевезень у європейському просторі. Підписання цього документа сприятиме відкриттю для нашої країни ринку автобусних перевезень ЄС та країн-членів угоди INTERBUS: Туреччини, Молдови, Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Чорногорії.