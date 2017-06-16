З початку проведення Антитерористичної операції на сході України військові медики самовіддано й інколи з ризиком для власного життя надавали допомогу пораненим військовослужбовцям. Під час виконання обов’язку загинули 38 військових медиків, понад 200 зазнали поранення.

За останні три роки шлях перетворення пройшла не лише українська армія, а й військова медицина. На момент початку бойових дій Росії проти України не забезпеченою була не лише армія, а й медики на полі бою. У військовослужбовців не було навіть аптечок, не кажучи вже про броньований транспорт для вивезення поранених і медичну авіацію, спеціальну техніку. Про це нагадав Президент України Петро Порошенко, який у середу побував з робочою поїздкою на Донеччині. Він відвідав 66-й військовий мобільний госпіталь і подякував медикам, які надають допомогу пораненим і рятують українських захисн­иків, а також привітав їх із професійним святом, яке зазвичай відзначаємо третьої неділі червня.

Від аптечки до операційної

Фах лікаря один з найбільш шанованих, а військового лікаря — один з найважливіших для безпеки держави. Найбільше це відчувається нині, коли на сході України триває військова агресія Російської Федерації проти вільної, незалежної й суверенної України, наголосив Петро Порошенко. Президент відзначив медиків, які самовіддано виконують професійний обов’язок в умовах бойових дій, під ворожими кулями надають медичну допомогу українським воїнам, ризикуючи життям.

«На сьогодні забезпеченість особового складу індивідуальними медичними аптечками наблизилася до 100%, кожен воїн нарешті має таку. Але хочу вас запевнити: забезпечення аптечками — то було найпростіше», — зазначив Президент, виступаючи в Покровську Донецької області.

«Та держава разом з волонтерами взялася до справи. Ми створили сучасну інфраструктуру військової медицини і тепер ми на марші для того, щоб повністю адаптувати військову медицину України відповідно до стандартів НАТО. Першу допомогу надають на полі бою протягом так званої золотої десятихвилинки. Це десять хвилин, коли оперативність цінується набагато вище за золото. І на щастя, евакуацію поранених здійснюють новітнім адаптованим санітарним транспортом», — наголосив Петро Порошенко.

Військові медики отримали понад 20 нових машин, розроблених за технічними умовами Міністерства оборони з урахуванням бойового досвіду і тих вимог, яким вони мають відповідати.

«Це повна прохідність, кліринс, умови для роботи медичного працівника, можливість евакуювати якомога більше важкопоранених. Умови, починаючи з кондиціонера і закінчуючи медичним обладнанням і забезпеченням штучного дихання і багато іншого, про що в 2014 році ми не могли навіть мріяти», — підкреслив Президент.

Він зазначив, що процес оновлення, осучаснення та поставок військової техніки триває. Глава держави повідомив, що за його дорученням державне оборонне замовлення лише цього року передбачає закупівлю понад 100 одиниць медичної повнопривідної санітарної військової техніки до наявних уже 300 одиниць. Крім того, розроблено повноцінні пересувні шпиталі, які замінять старі, що працювали на базі автомобілів ГАЗ-66.

За словами Президента, задля надання своєчасної та швидкої медичної допомоги пораненим воїнам скорочено відстань транспортування, вертолітні майданчики збудовано безпосередньо у шпиталях, що дає змогу здійснювати евакуацію військовими гелікоптерами. Застосовують евакуаційну автомобільну техніку, залізницю, санітарні літаки Ан-26 «Віта» тощо. Також у зоні АТО для надання невідкладної допомоги перебувають чотири військові мобільні госпіталі, а на базі 12 цивільних лікарень створено групу посиленого висококваліфікованого медичного персоналу, цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Реінтеграція не за горами

Президент наголосив на важливості забезпечення українських військових усіма можливостями у протидії російській агресії.

«Якщо скасуємо АТО і не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, залишимо Україну беззахисною», — підкреслив Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО і запровадження воєнного стану.

Глава держави підкреслив, що доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме заходи з повернення окупованих територій України.

«За моїм дорученням було розроблено проект законодавчого акта, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу». Він охоплює заходи і кроки, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, визначення правового режиму», — констатував Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що ключова позиція — реінтеграція цих територій. За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, закріплених у мінських домовленостях.

Петро Порошенко зазначив, що разом з підготовкою законопроекту буде продовжено політико-дипломатичні зусилля, які вже дали результат. Для українців відкрито двері Євросоюзу як визнання ефективності проведення реформ за всіма напрямами. А необхідність продовження політики санкцій щодо країни-агресора очевидна.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»