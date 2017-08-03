У Генеральному штабі пояснили, що цей крок наблизить ЗСУ до стандартів НАТО у сфері управління військами. Тож зміняться функції сержантів і старшин. Хтось вважає головним в армії генеральське звання, але всі усвідомлюють, що кістяк збройних сил становить сержантський корпус. Це ті військовослужбовці, роль яких на перший погляд непомітна. Хибність цієї думки вирішили нарешті виправити і надати більшої ваги військовослужбовцям сержантської ланки. За рахунок збільшення кількості сержантських посад планують провести перерозподіл обов’язків у підрозділах, змінити посади, які досі обіймали офіцери.

Як пояснив головний старшина ЗСУ — начальник управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу ЗСУ старший прапорщик Олександр Косинський, в українській армії до 2020 року сформують сержантський корпус рівня країн НАТО.

І пояснив: часи, коли в операціях були задіяні тисячі військовослужбовців, які досягали успіху у виконанні бойового завдання здебільшого завдяки кількості, майже не рахуючи втрат, минули. Тому головний акцент нині — на професійній підготовці кожного військовослужбовця і злагодженості військових підрозділів на рівні малих груп, а також здатності сержантів управляти групами, командувати ними в бою.

— Створення, становлення і розвиток професійного сержантського корпусу ЗСУ відбувається відповідно до положень Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗСУ, — наголосив О. Косинський.

Мета цієї роботи — професіоналізація сержантів і старшин, які зможуть узяти на себе основне навантаження щодо бойового навчання і виховання особового складу в підрозділах, забезпечення заходів повсякденної діяльності та виконання підрозділами завдань за призначенням у мирний час і в особливий період.

— Досвід бойових дій підтвердив нагальну потребу розвитку професійного сержантського корпусу. Значна частина громадян, призваних за мобілізацією, не була готова до виконання завдань у зоні ведення бойових дій. У багатьох рівень військової дисципліни був низьким. З’ясувався негативний бік того, що людина тривалий час (майже рік) не була із сім’єю, залишала робоче місце на підприємстві. Нині головна ставка — на професійну підготовку і кар’єрне зростання військових від сержантської ланки до офіцерської, — пояснив Олександр Косинський.

Він навів такий приклад: за час проведення АТО понад 3 тисячі сержантів призначено на офіцерські посади, вони отримали первинні офіцерські звання. Для цього знадобилися бойовий досвід і вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

— Якщо сержант відповідає вимогам, показав себе якнайкраще, вміло керував підрозділом і має бажання залишити сержантський корпус, за поданням безпосереднього командира його призначають на офіцерську посаду, — додав представник Генштабу.

Але перехід кожного сержанта на офіцерську посаду — це втрата сержантським корпусом кадрового потенціалу, тобто ми втрачаємо найкращих сержантів, яких дуже бракує. Не зовсім коректно, за словами О. Косинського, називати нові сержантські звання аналогом американських. Тому що співзвучні назви військових звань з додаванням «старший», «головний», «штаб-» та «майстер-» є також у збройних силах інших країн, як то Німеччина, Канада, Велика Британія, Латвія, Румунія, Грузія, Казахстан. Тобто це світова практика.

— Ці звання увійдуть в український лексикон. Наприклад штаб-сержант — це військове звання, що планують присвоювати сержантам, які обійматимуть посаду головного старшини батальйону, по суті, переходитимуть служити у штаб батальйону. Звання майстер-сержант буде закріплено за посадою головного старшини бригади, підкреслюючи, що військовослужбовець, який обіймає цю посаду, — професіонал найвищого ґатунку, майстер військової справи, пройшов службу від солдата до головного старшини бригади і є прикладом для наслідування, — пояснив військовий. — Крім того, основа кожного нового військового звання — слово сержант для сухопутного і повітряного компоненту, старшина — для корабельного складу. Для моряків ми зберегли історичні назви звань, як-то головний корабельний старшина.

Найголовніше, на чому наполягає представник Генштабу, — відхід від пострадянського минулого. З переліку військових звань зникають «прапорщик» та «мічман», які визначали окрему категорію військовослужбовців між сержантським та офіцерським складом. А ще нова лінійка військових звань відповідає еквівалентній системі градації військових звань НАТО: OR-1,OR-2... OR-9. Це забезпечить певну сумісність ЗСУ зі збройними силами країн Альянсу.

Нові військові звання вводять під відповідну вертикаль посад сержантського складу, впроваджену в ЗСУ 2012 року, — від командира відділення до головного старшини ЗСУ.

Посадовець зауважив, що нові військові звання — це не просто заміна назв у військових квитках та погонів, а проведення кадрової реформи, покликаної збалансувати кількість військовослужбовців із нижчими та вищими сержантськими званнями, підвищити мотивацію проходження військової служби на сержантських посадах і побудови професійної військової кар’єри, оптимізувати систему кадрового менеджменту.

До речі, перелік військових звань затверджують закони «Про військовий обов’язок і військову службу» (частина друга і третя статті 5) та «Про Статут внутрішньої служби Збройних сил України» (додаток 3). Саме у ці законодавчі акти вносять відповідні зміни.

Відповідаючи на запитання, чи матимуть змогу учасники АТО, які прийшли у військо без звань, отримати сержантські звання і перспективу кар’єрного зростання, старший прапорщик Косинський зауважив: для отримання первинного військового звання сержантського складу «молодший сержант» необхідно пройти курс базової підготовки і перебувати на посаді командира відділення (або прирівняній до неї). Надалі відповідно до Порядку проходження військової служби військовослужбовець із підвищенням рівня підготовки і призначенням на вищі посади отримує чергові звання сержантського складу. Кожен військовослужбовець за контрактом має змогу побудувати протягом служби кар’єру від солдата до головного старшини ЗСУ. Алгоритм такий: будь найкращим у бойовій підготовці й у бою, дисциплінованим та ініціативним, працюй над підвищенням свого рівня професійної підготовки, розвивайся інтелектуально, використовуй кожен шанс пройти навчання на будь-якому курсі підготовки, вчи англійську мову.

Задля нарощування кадрового потенціалу вживають заходів стимулювання проходження військової служби на сержантських і старшинських посадах. За словами старшого прапорщика Косинського, створюють ефективну систему мотивації військовослужбовців, підвищуються соціальні стандарти проходження військової служби. Збільшено рівень грошового забезпечення за окремими посадами сержантського і старшинського складу.

Триває робота над проектом постанови Кабміну щодо запровадження нової системи грошового забезпечення військовослужбовців сержантського і старшинського складу з урахуванням підходів, прийнятих у збройних силах країн НАТО. До Верховної Ради подано законопроект щодо надання всім категоріям військовослужбовців за контрактом права на отримання компенсації за оренду житла.