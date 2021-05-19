Родина — це найдорожчі люди, які нас оточують. І коли їх багато, це справжнє щастя. Та, ніде правди діти, у часи коронавірусу й непростої економічної ситуації в країні чимало українців замислюються над тим, чи варто народжувати, особливо коли в родині вже є одна або дві дитини. Адже, щоб виховати й виростити малюка, потрібно чимало зусиль і коштів. А якщо родина багатодітна, витрати зростають у рази: здорова їжа, одяг, іграшки та книжки, дитсадки, школи та виші. І батьківська платня, найчастіше, не в змозі покрити всі витрати й нагальні потреби дітей. І все-таки чимало з нас переконані, що сини і дочки — найдорожчий скарб. А отже, за даними Єдиного обліку багатодітних сімей, в Україні обліковується понад 300 тисяч багатодітних родин, у яких виховується понад один мільйон дітей. І держава прагне не полишати їх наодинці з труднощами. Аджеодним із важливих напрямів соціальної політики, яку провадить профільне міністерство, є саме підтримка й захист вразливих категорій населення.

Тож фахівців Міністерства соціальної політики надали чіткі відповіді на запитання щодо державної підтримки таких родин.

Яка сім’я вважається багатодітною і який розмір допомоги на дітей?

Передусім варто знати, що багатодітна сім’я — це родина, в якій подружжя (чоловік і жінка) перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей. Або один батько чи мати, який (яка) проживає разом із трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Також до складу багатодітної сім’ї належать діти, які навчаються за денною або дуальною (вид освіти, при якій поєднується навчання в закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах і організаціях для набуття певної кваліфікації) формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення навчання в закладах освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Батькам і дітям із багатодітних сімей видають відповідні посвідчення.

Розмір державної допомоги становить 1,7 тисячі гривень на дитину на місяць.

Кому надається допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях?

Фахівці Мінсоцполітики звертають увагу на те, що таку допомогу призначають одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з нею. Отримати такий вид допомоги можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території нашої держави.

Які умови призначення такої допомоги і на який період її нараховують?

Державна допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У яких випадках може бути припинено виплату такої допомоги?

Також дорослим не слід забувати, що виплата допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, припиняється, якщо:

♦ її отримувача було позбавлено батьківських прав;

♦ отримувач допомоги використовував її не за призначенням або не забезпечив належних умов для повноцінного утримання й виховання дитини;

♦ в отримувача допомоги відібрали дітей без позбавлення його батьківських прав;

♦ дитину було влаштовано на повне державне утримання;

♦ дитину було влаштовано на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до інтернату (пансіону), закладу загальної середньої освіти (за винятком спеціальних закладів освіти, закладів освіти III ступеня, ліцеїв, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі);

♦ отримувач допомоги перебуває в місцях позбавлення волі за рішенням суду;

♦ родина втратила статус багатодітної сім’ї;

♦ отримувач допомоги подав заяву про припинення виплати такої допомоги;

♦ отримувача допомоги або дитину визнано померлими.

Куди звертатися, щоб отримати допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, і які потрібні документи?

З 1 березня 2021 року заяви з необхідними документами приймають посадові особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи. Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передають до відповідного органу соціального захисту населення не рідше, ніж раз на два тижні.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають відповідальні особи із соціальних питань в об’єднаних територіальних громадах, які передають їх відповідним органам соціального захисту населення.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги:

♦ паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця) або інший документ, що посвідчує особу й підтверджує її спеціальний статус;

♦ заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, на призначення цієї допомоги;

♦ посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної родини шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

♦ свідоцтва про народження всіх дітей.

На які пільги має право багатодітна сім’я?

Підтримуючи багатодітні сім’ї, держава надає їм у разі потреби такі пільги:

♦ 50% знижка плати за користування житлом у межах норм, передбачених чинним законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю);

♦ 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачанням, електропостачанням, водопостачанням та іншими послугами) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

♦ 50% знижка вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо будинки, де проживають такі родини, не мають центрального опалення;

♦ позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном становитиме лише 5 % від затверджених тарифів.

Слід також знати, що такі пільги надають лише за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2021 році це — 3180 гривень.

Діти з багатодітних сімей мають право на пільги:

♦ безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

♦ щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних і комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних фахівців, а також компенсацію витрат на зубопротезування;

♦ першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках і першочергова госпіталізація;

♦ за наявності посвідчення встановленого зразка, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості. Залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів (внутрішньорайонних, внутрішньо— та міжобласних) незалежно від відстані та місця проживання;

♦ безоплатне отримання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Отже, якщо ваша родина велика і дружна — ви щасливі. А з підтримкою держави ви будете завжди спокійними за сьогодення та майбуття своїх дітей.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»