Зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема енергетичної співпраці, були в центрі уваги зустрічі Президента Петра Порошенка із заступником Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном.
«Маємо дуже великий перелік тем для обговорення. Можу наголосити, що днями вперше енергоблок Южно-Української атомної електростанції запрацював на паливі американської компанії Westinghouse», — сказав Петро Порошенко, нагадавши, що відповідних домовленостей досягнуто під час його зустрічей з Президентом США Дональдом Трампом.
Співрозмовники скоординували підходи і практичні заходи обох сторін у протидії будівництву газогону «Північний потік-2». «Дуже важлива наша координація у питаннях недопущення будівництва «Північного потоку-2» як проекту, що загрожує не лише енергетиці України та Європи, а безпосередньо стосується геополітичної безпеки. Підтримую чітку і послідовну позицію американського Президента Дональда Трампа й американської адміністрації, американського уряду. Для нас це надзвичайно важливо», — підкреслив Петро Порошенко.
Американській стороні він подякував за послідовну підтримку й практичну допомогу нашій державі в її зусиллях з диверсифікації джерел енергопостачання, зниження залежності від РФ, реформування енергетичного сектору, повідомляє департамент прес-служби АП.
Френсіс Феннон підкреслив важливість відносин між нашими країнами, зокрема у сфері енергетичної безпеки: «Висловлюю непохитну підтримку США України й категоричний спротив проекту «Північний потік-2». Хочу підкреслити необхідність підтримки надійного транзиту газу в Україні. Ми у США одностайні в підтримці України».
Він схвально оцінив зміни в нашій країні: «Ці реформи сприяють ще більшому обсягу інвестицій. Вони важливий сигнал для решти світу інвестувати в Україну. Бізнесмени зацікавлені у прозорих, зрозумілих і прогнозованих правилах».
За океаном позитивно оцінюють і погодження дорожньої карти про співпрацю наглядових рад НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Магістральні газопроводи України» для повного й прозорого відокремлення функції оператора ГТС в Україні. У цьому поважний гість запевнив віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе. «Відокремлення функції оператора ГТС (анбандлінг) має бути завершено до початку 2020 року, після закінчення чинності контракту на транзит газу з ПАТ «Газпром», — відповіла вітчизняний урядовець.
Укотре було обговорено загрози від реалізації проекту «Північний потік-2» та зацікавлення України в американських інвестиціях. Експертний досвід США нині надзвичайно важливий для енергетичної безпеки й України, і Євросоюзу. В час гібридних протистоянь ми повинні запобігти геополітичним спекуляціям особливо у такій стратегічно важливій сфері, як енергетика, наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе. «Північний потік-2» — це суто політичний проект, що підриває єдність і безпеку Європейського Союзу й України. Для нас надзвичайно важливо, що в США це розуміють», — цитує слова віце-прем’єра її служба.
Тому Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в реформуванні енергетики зокрема через технічну допомогу, експертні оцінки й популяризацію України як країни, привабливої для інвестицій. «Я нещодавно повернувся з Брюсселя, де мав важливі переговори з енергетичних питань. Там побачив беззаперечну підтримку України», — наголосив Френсіс Феннон. Тож надзвичайно важливо, щоб Україна не сходила зі шляху реформ. І США готові продовжити інвестувати в Україну, адже з’явилося багато можливостей для спільного бізнесу, тобто Україна може бути перспективним ринком для американських інвестицій. Іванна Климпуш-Цинцадзе запевнила, що уряд нашої країни відкритий до співпраці і всіляко сприятиме новим інвестиційним проектам із США.
Пріоритет для України в енергетичному секторі — інтеграція в енергоринок ЄС. «Підсумки саміту Україна — ЄС дали чіткий орієнтир, куди рухатимемось далі, й де-факто інтеграція в енергетичний ринок, без сумніву, у пріоритеті наших реформ. До кінця року уряд спільно з ЄС має розробити дорожню карту для реалізації цієї мети», — запевнила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»