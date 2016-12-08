Наша сім’я взяла кредит на квартиру, спочатку сумлінно платили, але потім чоловік залишився без роботи, і ми не змогли сплачувати. Просили про відстрочку, і банк погодився, але чоловік не зміг швидко знайти роботу, і терміни минули. А потім нами зайнялася колекторська фірма. Нам телефонують, погрожують, та найстрашніше, що й 10-річній дочці дзвонять, лякають. Продати квартиру, на яку брали кредит, неможливо, тому що тоді нам з дитиною нікуди буде подітися. Та й виручених грошей не вистачить на погашення боргу, бо нині ціни на квартири набагато менші, ніж коли ми її купували. Розкажіть, будь ласка, чи можна знайти управу на тих колекторів? Ми ж не відмовляємося платити. Лише просимо ще почекати.

Зінаїда МАЛАМУД, м. Київ

Консультує юрист ВБФ «Горєніє»

Артем ФОМЕНКО

— Ви можете не знати, але у колекторських компаній насправді дуже мало прав. Найчастіше, виконуючи свою роботу, вони виходять за їхні межі. Саме ваше незнання розв’язує їм руки. Мені не раз доводилося допомагати жертвам колекторів, тож пропоную поради, які, сподіваюся, вам допоможуть.

Які права мають колектори. Будь-які заходи з примусового стягнення заборгованості можуть вживати тільки органи Державної виконавчої служби:

— за рішенням суду, що набрало законної сили;

— за умови подачі виконавчого листа і відкриття виконавчого провадження;

— із дотриманням всіх офіційних процедур, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

Колектори не мають права примусово стягувати заборгованості. Вони можуть лише звернутися до суду. А в разі позитивного рішення — звертатися до Державної виконавчої служби, щоб саме вона стягувала борг.

Право на приватність. Теж дуже важливий момент. Передаючи колекторам борги, банк має враховувати ст. 60 Закону «Про банки й банківську діяльність», якою визначено, що дані про діяльність і фінансове становище клієнта — банківська таємниця. Її розголошення заборонено і допускається лише у виняткових випадках, передбачених законом (наприклад, під час проведення слідчих дій тощо).

Згідно із ст. 32 Конституції, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах нацбезпеки, економічного добробуту та прав людини. Все це ставить під сумнів законність надання персональної інформації колекторам без відома боржника.

Що робити з колекторами. По-перше, у вас є право вимагати номер договору та дані первинного кредитора, а також тип договору (факторинг, представлення інтересів тощо) і його дані (номер і дату оформлення) між кредитором і колекторами. По-друге, ви маєте право вимагати завірені копії цих документів для ознайомлення. Без надання цих документів неможливо визначити правові підстави звернення колекторів до вас. Тобто колекторська компанія займається вимаганням, за яке передбачено кримінальну відповідальність.

У разі відмови колишнього кредитора (банку) прийняти належне зобов’язання за договором і до моменту одержання всіх документів, які підтверджують повноваження нового кредитора (колектора), нарахування відсотків за договором припиняється (ст. 613 Цивільного кодексу України).

Якщо вам надали всі необхідні документи, краще самому звернутися до суду щодо умов договору. Зокрема вимагати детальну виписку та обгрунтування заборгованості. Зазвичай колектори цих документів не мають, тому їм буде непросто довести свою правоту.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»