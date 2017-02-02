«Нещодавно в нас, переселенців з Донецька, народилася дитина. Живемо ми у найманій квартирі в Одесі, а прописані досі в Донецьку. Плануємо зареєструвати дитину. Чи можемо це зробити не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання? Чи можуть нам у цьому відмовити?»

Вікторія ЗАСТАВНА, м. Одеса

Консультує юрист

Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Олена МАНЬКО

— 16 грудня 2016 року набули чинності зміни у питаннях державної реєстрації актів цивільного стану, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. № 3447/5. Вони стосуються не лише реєстрації народження дитини, а інших послуг з держреєстрації, про які варто знати тимчасово переміщеним особам. Отже, по порядку.

Перше і головне: відтепер громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї, можуть отримати всі види послуг державної реєстрації у відділенні РАЦС за місцем звернення. Тобто не за місцем проживання чи розташування суду, до якого звернувся заявник, а у будь-якому РАЦС.

Зміни у сфері держреєстрації народження

За браком підстав для державної реєстрації народження — необхідних документів, виданих належним чином на неокупованій території України, — її проводять тільки на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Для розгляду відповідної справи у суді РАЦС на прохання заявника складає письмову відмову в проведенні державної реєстрації народження, в якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації. Відмову разом із заявою та іншими документами слід подавати до суду. У заяві потрібно вказати дані про дату і місце народження дитини та відомості про батька.

Державну реєстрацію народження на підставі рішення суду проводять:

– відділ РАЦС за місцем ухвалення рішення суду в день надходження копії такого рішення, свідоцтво про народження оформлюють та видають особі, яка була заявником у суді;

– будь-який відділ РАЦС у день пред’явлення рішення. Пред’явити рішення повинен заявник або інший законний представник дитини.

Зміни у сфері державної реєстрації смерті

За браком підстав для державної реєстрації смерті — необхідних документів, виданих належним чином на неокупованій території України, — її проводять на підставі рішення суду про оголошення особи померлою та рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час. Для розгляду в суді справи про встановлення факту смерті відділ РАЦС на прохання заявника складає письмову відмову в проведенні державної реєстрації смерті, в якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації. Державну реєстрацію смерті особи, оголошеної судом померлою, проводить відділ РАЦС за:

– рішенням, надісланим судом, після набрання ним законної сили;

– за заявою осіб, що були заявниками під час розгляду справи в суді, а також спадкоємців померлого.

У разі направлення судом рішення про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України до відділу РАЦС державну реєстрацію смерті проводять без будь-якого звернення. Свідоцтво про смерть оформлюють та видають заявникові під час його звернення до органу РАЦС.

Зміни у реєстрації шлюбу

Відтепер помітку про шлюб не проставляють у паспорті. Замість цього кожному з одружених видають свідоцтво про шлюб.

Зміни у реєстрації розірвання шлюбу

Якщо актовий запис про шлюб зберігся на тимчасово окупованій території Донецької або Луганської областей, рішення суду про розірвання шлюбу надсилають до відділів РАЦС відповідних управлінь юстиції в Донецькій та Луганській областях. У разі зберігання такого актового запису на тимчасово окупованій території Криму — до РАЦС управління юстиції у Херсонській області.

Якщо ви заявляєте, що в актовому записі про шлюб відмітки про розірвання шлюбу, здійсненого в судовому порядку, немає, і пред’являєте відповідне рішення суду, відділ РАЦС перевіряє наявність в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу. Якщо відмітки немає, її проставлять після одержання відповіді відділу РАЦС за місцем зберігання актового запису про шлюб.

Якщо актовий запис про шлюб зберігається у відділі РАЦС за місцем звернення заявника, відділ проставляє в ньому відмітку про розірвання шлюбу із залишенням ксерокопії рішення суду. В іншому разі направляє рішення суду про розірвання шлюбу до відділу РАЦС за місцем зберігання актового запису про шлюб.

Ви також можете звернутися у будь-який РАЦС по підтвердження наявності відмітки про розірвання шлюбу. У такому разі вам нададуть витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,«Урядовий кур’єр»