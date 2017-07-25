Цими вихідними в Одесі та на Миколаївщині відбулася церемонія закриття багатонаціональних військових навчань «Сі Бриз-2017», які тривали з 10 до 23 липня. «Сі Бриз» проводять в Україні з 1997 року відповідно до Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між оборонними відомствами України і США, які виступають спів­організаторами навчань.

Масштабні навчання

Темою навчальних маневрів цього року було проведення багатонаціональної морської операції з безпеки у кризовому регіоні. Їх основними навчально-бойовими елементами та завданнями стали практичне планування і проведення операції за стандартами НАТО, проведення навчань з протичовнової, протикорабельної, протиповітряної оборони. Крім того, проводили десантну та річкову операції, навчання з пошуку та рятування, підводні роботи з розмінування тощо. Під час навчань опрацьовували сценарій звільнення заручників, ураження ворожого підводного човна, перехоплення ядерних матеріалів, які нібито нелегально перевозять у Чорному морі, інше.

Маневри відбулися за участі представників 16 країн, до них залучали майже 3,5 тисячі військовослужбовців, 30 кораблів, катерів і суден, 22 одиниці авіаційної техніки, понад 100 одиниць автомобільної й бронетанкової техніки. Корабельний склад пройшов 5 тисяч морських миль, виконав 60 спільних вправ та елементів; сухопутна компонента здійснила 850 стрибків з парашутами, 6 висадок морського десанту, авіація провела понад 310 літаковильотів, а дайвери — 300 занурень із загальним часом перебування під водою 75 годин, повідомляє прес-служба Мін­оборони.

Прес-центр Держприкордонслужби інформує, що у навчаннях «Сі Бриз-2017» брали участь українські прикордонники, зокрема корабельно-катерний склад Одеського загону морської охорони, літаки Diamond, гелікоптер Мі-9 Одеської окремої авіаційної ескадрильї, військовослужбовці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони та прикордонної комендатури швидкого реагування «Ізмаїл». Особливістю участі корабельно-катерного складу морської охорони Держприкордонслужби у навчання було те, що паралельно з виконанням тренувальних завдань бойові одиниці несли прикордонну службу в територіальному морі й у виключній морській економічній зоні України.

Останнього дня навчань участь у їх морській компоненті на борту флагмана українських ВМС фрегата «Гетьман Сагайдачний» взяли начальник Генштабу — Головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко, командувач Військово-Морських сил віце-адмірал Ігор Воронченко і командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов.

Про перебіг навчань доповідав керівник “Сі Бриз-2017” з українського боку заступник командувача ВМС з бойової підготовки капітан І рангу Олексій Неїжпапа. Він звернув увагу, що особливість цьогорічних навчань полягала в тому, що вони відбувалися у режимі free play — вільної гри. За його словами, це підвищило рівень складності всіх етапів навчань і ступінь інтегрованості їхніх учасників відповідно до стандартів країн-членів НАТО.

Наблизилися до стандартів НАТО

З нагоди закриття навчань «Сі Бриз-2017» в Одесі відбулась урочиста церемонія. За словами Ігоря Воронченка, учасникам цьогорічного «Сі Бризу» вдалося розширити формат навчання на морі, в полі, повітрі та під водою. На думку віце-адмірала, однією із особливостей маневрів стало те, що під час заходів апробовано морський операційний штаб, аналог якого вже наприкінці року планують упровадити в організаційно-штатну структуру національних ВМС. За словами Ігоря Воронченка, вітчизняні ВМС на цих навчаннях наблизилися ще на один значний крок у питанні опрацювання взаємосумісності й переходу на стандарти НАТО. Він висловив упевненість, що військові моряки країн-учасниць і в майбутньому ефективно взаємодіятимуть в ім’я миру і стабільності.

Керівник маневрів від ВМС США капітан І рангу Метью Леман заявив, що хоч українсько-американське навчання «Сі Бриз-2017» завершено, Сполучені Штати залишаються вірними партнерам і союзникам у цьому регіоні. За його словами, американські військові моряки використовуватимуть кожен шанс, щоб проводити у Чорному морі спільні навчання. Метью Леман повідомив, що від США уперше в навчаннях взяли участь два бойових кораблі, військовий підрозділ особливого призначення, конвертоплани CV-22 Osprey і новітній літак Boeing P-8 Poseidon.

«Навчання вийшли на новий рівень. Від проходження заздалегідь підготовленого сценарію до проведення у режимі вільної гри», — зазначив Леман. Він вважає, що кожна країна-учасниця може пишатися результатами навчання, а Україна як країна-господар, що проводить ці навчання ще з 1990-х, заслуговує на повагу.