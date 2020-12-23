Ще з 1997 року в Миколаєві активно створюють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Першими ластівками стали житлові кооперативи, ідеологія буття яких цілком відповідала ідеї ОСББ, а саме об’єднувала власників житла для спільного управління будинком, місцями загального користування та прибудинковою територією. Залежно від змін законодавства процес створення ОСББ то набирав обертів, то уповільнювався.

Нині в місті 537 ОСББ. За цей час змінилися пріоритети у використанні коштів ОСББ. Якщо раніше насамперед ремонтували комунікації, нині можуть собі дозволити вкладати кошти в енергоощадні заходи. ОСББ зрозуміли, що в майбутньому такі внутрішні інвестиції значно економитимуть їхні кошти.

Було б бажання, а підтримка буде

Більшість багатоквартирних будинків у місті побудовано до 1970 року. Тож у цих будівлях низький рівень енергозбереження. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних систем призводить до незадовільного стану будинків загалом і неможливості забезпечити в них комфортне мешкання. Упровадження заходів з термомодернізації сприятиме збільшенню терміну їх експлуатації.

Як зазначають в Миколаївському центрі розвитку житлового фонду, 2021 року єдиною програмою комплексного енергозбереження в кожному конкретному будинку буде державна програма «Енергодім», яка почала діяти в Миколаєві торік. Кожен захід, передбачений програмою, має терміни окупності. Сенс у тому, що гроші, вкладені в реалізацію певного напряму програми, згодом окупляться. Раз на 20 років можна придбати найкраще і надійне енергоощадне обладнання й матеріали. У розрахунку на одну квартиру витрати не перевищать номінальної вартості нового телефона або мікрохвильовки на виплат.

Миколаївська область увійшла до ТОП-3 областей за кількістю поданих заявок до програми «Енергодім». На кінець року центр розвитку житлового фонду має 15 договорів з ОСББ м. Миколаєва на проєктний менеджмент, в області — 26. Їх подано до програми «Енергодім» Державного фонду енергоефективності. У підсумку в Миколаїв наступного року згідно з цією програмою надійдуть інвестиції на суму майже 70 мільйонів гривень. Центр готовий повністю супроводжувати втілення енергоощадних програм для ОСББ, підтримувати ініціативи членів об’єднань, знаходити оптимальні технічні рішення, враховуючи запити клієнтів, і пропонувати найвигідніші варіанти.

Електростанція для ОСББ

Один із прикладів успішного втілення спільного проєкту центру та ОСББ з енергозбереження — встановлення сонячної мініелектростанції на даху будинку об’єднання співвласників «ПГС-Вега». Станцію потужністю 1,7 кВт встановлено для власних потреб будинку. Головне завдання CЕС — зменшити тарифи за квартплату завдяки альтернативному джерелу електроенергії та забезпечити сонячною електрикою освітлення в під’їзді й місцях загального користування, роботу насосів індивідуального теплового пункту, інших потреб ОСББ.

Цей проєкт пілотний, перший в Миколаєві. Тож до його реалізації і компанія, яка встановлювала станцію, і ОСББ підходили ретельно, обговорюючи найдрібніші деталі.

Співзасновник Центру розвитку житлового фонду Миколаєва Юрій Гусаков зазначив: «МініСЕС на даху — наша імпровізація. Ми поставили перед собою завдання підібрати недороге доступне технічне рішення для ОСББ. Є дорогі станції, є станції на землі, є інвестиційні проєкти. Але немає доступних для ОСББ сонячних станцій, які забезпечили б власне споживання, роботу насосних груп на опалення. І головне, щоб вони були не витратними».

Однією з ініціаторок встановлення міністанції виступила бухгалтерка ОСББ «ПГС-Вега» Анна Лановенко. Саме вона свого часу із групою активних мешканців будинків №75-В та 75-Г на проспекті Героїв Сталінграда (нині проспект Героїв України) почали створювати ОСББ, яке зареєстрували у липні 2016-го. Будинки, зведені у 1994—1996 роках, перебували тоді на балансі Міністерства оборони. У ті складні часи було не до вирішення житлово-комунальних проблем мешканців. Дахи протікали, комунікації поіржавіли, людей з їхніми проблемними будинками кинуто напризволяще.

Три роки становлення об’єднання були непростими. Анна переїхала до Львова, а без неї люди самі не впоралися. Тепер вона знову в Миколаєві та опікується проблемами рідного ОСББ.

Торік почали потроху робити ремонт у будинках, підлатали дах, замінили водопровідні й каналізаційні труби, відремонтували під’їзди.

«Ми в об’єднанні давно замислювалися про енергомодернізацію. Поштовхом стала новина, що ОСББ в Києві встановили електростанцію на даху. Тоді я звернулася до ТОВ «Енергосервіс» і пояснила, що ми також хочемо таку станцію, — розповіла Анна Лановенко. — Був конкурс на обрання ОСББ, зупинилися на нашому. Звісно, не всі мешканці відразу зрозуміли плюси цього нововведення. Адже встановлення СЕС потребує певних витрат на початковому етапі. Однак ми довели, що згодом ці витрати компенсуються, навіть із часом буде значна економія. Ті кошти, які вивільняються від сплати за електроенергію, згодом зможемо витрачати на якісь інші потреби. А проблем вистачає, бо будинки дуже старі й треба щомісяця щось робити. Надалі, коли залатаємо всі наші дірки, можна буде зменшити тариф за рахунок економії».

Головний плюс встановлення сонячної електростанції, на думку Анни, полягає в незалежності від планових та позапланових відключень електроенергії в місті. Якщо скрізь немає світла, у під’їздах і тамбурах воно є. У перспективі — встановлення на одному з поверхів зарядного пристрою для гаджетів і якщо відключено світло в будинку, то можна підключитися до нього. Дуже зручно в умовах, коли багато людей працюють дистанційно. В ОСББ планують здійснити повну термомодернізацію будинку; замінити систему опалення; встановити індивідуальний тепловий пункт, на роботу якого також знадобиться сонячна енергія; утеплити будинок по периметру, підвал, горище, дах.

В ОСББ уже підрахували економію від того, що запрацювала сонячна батарея. З однаковим тарифом на електроенергію цього листопада сплатили на 850 гривень менше, ніж рік тому. В умовах подорожчання електроенергії сума економії ще збільшиться. У грудні очікують на економію 1000 гривень. Поки що невеликі гроші, але копієчка за копієчкою буде крапати в загальний бюджет ОСББ.

Рахувати, а не розкрадати

Якщо первинна вартість сонячної електростанції становила близько 6 тисяч доларів, завдяки знайденим спеціалістами новим технічним рішенням вона зменшилася удвічі. Дві третини сплачує у кредит ОСББ, третину — Фонд енергоефективності. До кінця року ОСББ має повністю розрахуватися.

Директор ТОВ «Енергосервіс», фірми, яка встановлювала станцію, Ілля Котов розповів, що міністанція на даху забезпечує освітлення будинку й автономність роботи, коли відключають електроенергію: «До того ж вона протягом усього року генерує електроенергію для освітлення й фактично зменшує оплату мешканцям ОСББ. Працює для місць загального призначення, не йдеться про квартири. Ліфт — окрема тема, тому що в ліфтових дуже потужне обладнання і високі пускові струми, тому ми поки що вирішили ліфтів не чіпати. Але можемо частково згенерувати електроенергію, спрямувати її на обслуговування ліфтів, відповідно видалити цю частину із платіжок споживачів комунальних послуг».

Він повідомив, що гарантований плановий термін роботи сонячних панелей становить 25 років. Через цей період вони генеруватимуть на 25% менше, але все одно працюватимуть. Інвертор та акумулятор пропрацюють без проблем 8—10 років. Але розробники заклали туди такий акумулятор, який дає змогу його відремонтувати, і життя пристроїв продовжиться на такий самий термін.

Під час запуску сонячної електростанції розкрилися приховані проблеми: несанкціоноване підключення електроприводів, наприклад, у тамбурах.

«Ми розрахували потужність акумулятора, щоб він витягував систему освітлення і ще був би невеликий запас, — каже Ілля Котов. — Акумулятор дуже чутливий до високих споживань. Якщо хтось приєднує потужний пристрій, наприклад, болгарку чи ще щось, то акумулятор відразу сигналізує й відмикається. Є таке технічне обмеження. Коли стали з’ясовувати ситуацію, виявили чимало додаткових підключень, які дають навантаження на загальний акумулятор. Нині ОСББ працює з електриком, щоб від’єднати зайвих, і тоді споживання електрики ще зменшиться».

До речі, керівництво ОСББ пішло на такий крок: видали всім мешканцям по дві однакові енергоощадні лампочки, терміну використання яких вистачає на три роки. Хочете — викручуйте лампочки й живіть без світла. Хочете — стежте, бо це ваша відповідальність. І справді, саме від відповідальності кожного залежить комфорт, добробут, економія. Добре, що це усвідомлюють в ОСББ «ПГС-Вега».