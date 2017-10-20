Мета постанови Кабміну — забезпечити реалізацію єдиної державної політики з випробування, сертифікації, розроблення та виробництва озброєння й військової техніки для потреб Збройних сил та інших військових формувань з урахуванням вимог стандартів НАТО.
Інститут об’єднає потенціали Державного науково-випробувального центру, Чернігівського національного технологічного університету й підприємств військово-промислового комплексу. Це дасть змогу модернізувати експериментально-випробувальну базу й прискорити впровадження наукових розробок, створить умови для просування продукції виробників на внутрішній і зовнішній ринки.
Таке поєднання стане в перспективі запорукою створення й функціонування відповідного технологічного парку, щоб у стислі терміни забезпечувати переоснащення армії сучасним озброєнням і стимулювати вихід виробничої бази наших оборонних підприємств на світовий рівень.
У квітні цього року керівництво Державного науково-випробувального центру ЗСУ в Чернігові, передислокованого з Криму, звернулося до віце-прем’єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе з проханням сприяти створенню інституту на базі центру для забезпечення необхідних можливостей упровадження стандартів НАТО в систему сертифікації та стандартизації озброєння і військової техніки. Це єдина в Україні унікальна спеціалізована науково-дослідна установа з 85-річним досвідом, що реалізує функції державної перевірки у випробуваннях та контролі якості оборонної продукції в інтересах війська та інших силових відомств.
Для продовження роботи центру та максимального використання його можливостей одним із першочергових кроків необхідно було ухвалити відповідний нормативно-правовий акт. Віце-прем’єр підтримала ідею перетворення ДНВЦ на інститут та ініціювала відповідне звернення генеральних конструкторів до Президента. Розробили проект відповідного нормативно-правового акта і внесли його на розгляд уряду, повідомляє служба урядовця. Проект підтримав директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін.
Ще одним результатом проекту стане завантаження підприємств і наукових установ Чернігівщини випуском понад 100 позицій виробів оборонного призначення з переліку імпортозаміщення, виробництво безпілотних авіаційних комплексів, бойових модулів для бронемашин, комплектувальних виробів для систем захисту вертольотів від ракетного озброєння, засобів радіоелектронної протидії, коригування траєкторії авіаційних бомб і багатьох інших виробів, які в подальшому випробовуватимуть у новоствореному інституті.
У державному оборонному замовленні на 2017—2018 рік заплановано передбачити необхідні фінанси для створення сучасного лабораторно-вимірювального й полігонно-випробувального комплексу. Також готують пропозиції стосовно можливого оснащення інституту сучасним лабораторно-вимірювальним та полігонно-випробувальним обладнанням для проведення всіх типів вимірювань на шляху розроблення, сертифікації та експлуатації продукції. Так, для оснащення випробувально-обчислювального комплексу ДНВІ передбачено 150 мільйонів гривень на закупівлю засобів зовнішньо-траєкторних вимірювань, кліматичних камер та інших засобів для визначення та оцінювання характеристики озброєння.
«Завдяки об’єднанню зусиль багатьох відомств, зокрема Міноборони, Чернігівської ОДА, Укроборонпрому проект створення потужного інституту став можливим. Ми підтримаємо вітчизняного виробника оборонної продукції, отримаємо унікальну структуру, яка обслуговуватиме державні й комерційні структури, що потребують послуг із випробувань та сертифікації, заощадимо значні кошти, оскільки за кордоном такі послуги коштують в рази дорожче», — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»