Щойно закінчився 2020 рік, який для більшості українців запам’ятається як час пандемії COVID-19. Проте він увійде в історію і як найтепліший за останні 140 років. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, де щойно узагальнено матеріали спостережень за минулий рік, середньорічна температура повітря в Києві досягла 10,9°С, що на 0,3°С вища за попередній торішній максимум. Рекордно високу температуру спостерігали другий рік поспіль, чого також ніколи не було з 1881-го. Отже, глобальне потепління стало очевидною реальністю. 

Наслідки цього потепління різноманітні: від подовження вегетаційного періоду і початку вирощування екзотичних південних культур до значного зменшення річкового стоку і всихання озер.

Головний чинник глобального потепління — викиди парникових газів, передовсім вуглекислого, метану та закису азоту. Їх концентрація нині в півтора-два рази перевищує показники, що були до початку індустріальної ери.

Днями на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція «Академік Вернадський», від льодовика Woozle Hill відколовся край криги. Досвідчені полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше, а льодовики також розповідають про зміни клімату в усьому світі. Фото з сайту facebook.com AntarcticCenter

Водночас зі зростанням викидів, на жаль, зменшується площа лісів, і це зменшення значне. Щорічно у світі їх площа зменшується на 10—12 мільйонів гектарів, а саме така площа лісів в Україні. Важливо, що найбільше вирубують екваторіальних і тропічних лісів, де інтенсивність фотосинтезу найвища.

Фото з сайту ecupunto.com

Обізнані читачі знають, що для зменшення викидів парникових газів свого часу, а саме 2015 року, було підписано так звану Паризьку угоду, відповідно до якої більшість країн взяли на себе зобов’язання зменшити викиди. Це зобов’язання означає певні економічні ускладнення, але Земля в людства поки що одна-єдина і навряд чи найближчим часом вдасться комусь перебратися на Марс. Тож у науковців у розвинених країнах з’явилася нова ідея: якнайшвидше збільшити площу лісів на планеті. Назва нової ініціативи — «посадити трильйон дерев».

Чи це багато? Вважається, що раніше на Землі було 6 трильйонів дерев. Нині залишилося 3 трильйони, і їх кількість щорічно зменшується на 10 мільярдів. Остання кількість у півтора раза перевищує населення Землі.

Наскільки реальні сформульовані плани, сказати складно, але зрозуміло, що відновлення лісів у світі та в Україні необхідне. У цьому разі не варто вважати, що дерева має посадити хтось інший. Це під силу більшості людей. Щоправда, тільки посадити мало, потрібний ще й догляд — принаймні в перші два-три роки.

У цій справі можливі й змагання окремих громадян, громад і навчальних закладів. Зокрема нині серед науковців існує певна гонитва за кількістю публікацій, багато з яких нічого не варті. Проте ще жодного разу на жодному сайті навчального закладу не доводилося прочитати, скільки дерев він посадив. Тож за два-три місяці, коли настане належний час, варто долучитися до цієї справи, яка стосується всіх і кожного.

Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
доктор географічних наук,
Володимир КАЯН,
кандидат технічних наук,
для «Урядового кур’єра»