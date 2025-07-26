Упровадження Європейської гарантії для дітей — не лише частина внутрішніх трансформацій, а й чіткий сигнал ЄС про відданість нашої країни спільним цінностям

Форум «Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні», який відбувся у Києві 24 липня, зібрав представників уряду, громад, міжнародних партнерів і громадянського суспільства. Цей крок дасть змогу об’єднати вже чинні державні політики щодо захисту прав дитини в єдину європейську рамку, що посилює зусилля України з подолання дитячої бідності, соціального відчуження та нерівного доступу до можливостей.

Європейська гарантія для дітей — це ініціатива ЄС, створена для боротьби з бідністю та соціальним відчуженням дітей шляхом забезпечення їхнього рівного безкоштовного доступу до ключових послуг. Вона спрямована передовсім на найбільш вразливих дітей та охоплює п’ять напрямів: дошкільна освіта та догляд, охорона здоров’я, здорове харчування, належне житло та інклюзивне навчання.

«Коли в Європі кажуть «життя дитини», мають на увазі добробут, можливості, розвиток. В Україні зараз ми маємо на увазі фізичне виживання. Коли в Європі кажуть «майбутнє», йдеться про перспективу на роки. Ми ж іноді звужуємо значення цього словосполучення до «дожити до завтра». Такою зробило нашу реальність російське вторгнення. І діти — найуразливіші його заручники», — зазначила перша леді Олена Зеленська, яка взяла участь у форумі.

Олена Зеленська наголосила, що нині 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР. Це дані дослідження «Індекс майбутнього». За інформацією ЮНІСЕФ, майже 70% юних українців не мають доступу до належного харчування та житла.

«Але навіть у таких умовах усі батьки, всі відповідальні дорослі країни ухвалили принципове рішення — дати дітям повноцінне дитинство. І, що важливо, таке рішення ухвалила держава. Я щиро радію, що всі напрями Європейської гарантії є в моїй роботі як дружини Президента і в роботі моєї фундації», — додала вона.

Перша леді поінформувала про впровадження реформи шкільного харчування, діяльність Фундації Олени Зеленської з облаштування укриттів у школах і садочках, відкриття «Шкіл супергероїв», будівництво житла для багатодітних родин і заплановане на цей рік відкриття молодіжних центрів психологічної підтримки «12-21».

«Дякую ЄС і нашим партнерам. Звертаюся до українців, яким ці гарантії впроваджувати на місцях. Я прошу про максимальну відповідальність і залученість. Бо успіх залежить від кожного з нас», — підсумувала дружина Президента.

Україна одна із країн — кандидатів на вступ до ЄС, яка виявила готовність долучитися до впровадження ініціативи Європейської гарантії для дітей. Це рішення — логічне продовження стратегічного курсу на європейську інтеграцію, воно відображає сталу політичну волю до створення дитиноцентричної державної політики.

«Понад три роки повномасштабна війна росії завдає суттєвих наслідків для українських дітей. У центрі викликів — порушення базових прав дитини: на безпеку, освіту, розвиток, охорону здоров’я. У цьому контексті впровадження Європейської гарантії для дітей критично важливе не лише як відповідь на гуманітарну кризу, а й як структурна частина нашого руху до членства в ЄС. Це інструмент, який дасть змогу забезпечити кожній дитині доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, харчування, розбудувати сервісну державу з дітьми в центрі політики, а також сприятиме розбудові міжвідомчої взаємодії, що відповідає ключовим принципам Євросоюзу», — зазначив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Упровадження ЄГД в Україні — не лише частина внутрішніх трансформацій, а й чіткий сигнал Європейському Союзу про відданість нашої країни спільним цінностям.

«Україна має шанс поставити дітей у центр процесу відновлення — і у відбудові країни, і на шляху до ЄС. Європейська гарантія для дітей надає практичні інструменти для підтримки сімей, які постраждали від війни, подолання бідності та зміцнення систем захисту дітей. Узгоджуючи національні реформи, зокрема реформу системи догляду та підтримки дітей, із цим підходом і забезпечуючи належні інвестиції та координацію, Україна може побудувати більш інклюзивне та стійке майбутнє, в якому кожна дитина буде повноцінно розвиватися», — зазначила Катаріна Матернова, Посол ЄС в Україні.

Україна впроваджуватиме ЄГД не як окремий проєкт, а як інтегровану частину вже затверджених стратегій щодо захисту прав дитини, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, інклюзії та підтримки сімей з дітьми. Ідеться зокрема про реформи системи догляду та підтримки дітей, системи шкільного харчування, розбудову мережі інклюзивної освіти, впровадження безбар’єрного середовища, розвиток послуг на рівні громад тощо. Європейська гарантія об’єднує ці зусилля в єдину політичну рамку, що відповідає стандартам Європейського Союзу і дає змогу посилити національні пріоритети у сфері захисту дітей.

«Ми схвалюємо послідовність України в загальноурядовому підході, який об’єднує наявні ініціативи в ефективну інклюзивну політику стосовно дітей, що відповідає Конвенції про права дитини та стандартам ЄС, — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. — Упровадження Європейської гарантії для дітей за підтримки інституцій ЄС і країн-членів відіграватиме ключову роль в забезпеченні захисту прав кожної дитини, особливо з найбільш вразливих груп. Ми високо цінуємо чітку пріоритизацію цього питання у контексті вступу України в ЄС та спільні зусилля, спрямовані на те, щоб жодна дитина не залишилася поза увагою».

На форумі було представлено основні принципи Європейської гарантії, досвід держав-членів ЄС і країн-кандидаток, а також особливості адаптації ініціативи для її впровадження в українських реаліях. Учасники обговорили стратегічні рішення, які дають змогу зберегти безперервність уже розпочатих реформ і водночас забезпечити узгодженість секторальних політик у межах єдиної рамки ЄГД. Окрему увагу приділили практикам захисту прав дитини, які вже реалізують в українських громадах і мають потенціал до масштабування.

Упровадження в Україні Європейської гарантії для дітей — частина ширшого процесу євроінтеграції, що узгоджується з відповідними зобов’язаннями в межах євроінтеграційного треку до 2030 року. Наступним кроком стане розроблення рамкового Національного плану впровадження ЄГД — документа, що консолідує наявні стратегічні рішення, визначить додаткові цільові заходи та індикатори прогресу, забезпечить системне залучення гарантій у політику держави щодо дітей.

Форум організував Офіс віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Німецького державного банку розвитку KfW та Європейського Союзу, ГО UAExperts і Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.

Джерела: Служба віцепрем’єр-міністра

Офіс Президента