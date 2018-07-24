Контрабанду деревини, яка сягнула 6—8 мільярдів гривень на рік, буде відстежено за всім ланцюгом, а справи за нею буде оголошено й передано до антикорупційного суду, який проходить процедуру створення. На цьому наполіг Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради за участю керівників Державної фіскальної служби, Національної поліції, Державної аудиторської служби та Укрзалізниці.

Заклик наводити лад

«Треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять ділову. Важливо провести аудит усіх лісогосподарств об’єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції, Держаудитслужби, щоб ми знали, скільки вирубано лісу, скільки експортовано деревини, скільки втратила держава, але найголовніше, скільки ми втратили лісу, щоб відновлювати українські ліси. Це зараз найважливіше. Робота має бути скоординованою та публічною», — наголосив глава уряду.

Важлива в ній роль Укрзалізниці, яка відтепер має фіксувати перевезення деревини й документацію, передавати фотоматеріали Держаудитслужбі, ДФС, Нацполіції. «Так ми зможемо відстежити весь ланцюг змови. Ця справа буде дуже голосною, і ми хочемо передати її до антикорупційного суду, — анонсував Володимир Гройсман. — Усю деревину треба зупиняти, робити комісійний огляд із фахівцями. Якщо є порушення, це буде підставою для притягнення до відповідальності всіх, хто має стосунок до контрабанди».

Невдовзі, за словами Прем’єр-міністра, з’явиться алгоритм дій з урахуванням повноважень усіх органів, а також буде створено робочу групу. «Треба робити країну багатшою, а не знищувати український ліс. Мені потрібен результат, прізвища, аналітика по фірмах, хто їх засновував, — вимагає Володимир Гройсман. — На середину вересня готуємо публічний звіт щодо проведеної роботи в персоналіях. Налаштовуйтеся на серйозну роботу. Товарну контрабанду зупинено на даний момент. Цю роботу будемо тільки посилювати. Давайте разом наводити лад».

Довга передісторія

Ще в червні цього року Кабінет Міністрів спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Державною фіскальною службою, Службою безпеки України напрацювали план дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Програма отримала назву «Україна без контрабанди». За різними оцінками, обсяг контрабанди в Україні досяг не бачених досі 70—100 мільярдів гривень, а за деякими товарними позиціями тіньовий імпорт сягнув 60—80%. Контрабанда стала реальною загрозою не лише наповненню державного бюджету, а й розвитку цілих галузей національної промисловості.

Коментуючи напрацьовані рішення, Володимир Гройсман наголосив, що весь силовий блок засвідчив «повну готовність і рішучість до боротьби з контрабандою. Наше об’єднання дасть змогу жорстко карати всіх тих, хто має стосунок до контрабанди. Будемо знищувати тіньові схеми й залучати кожну гривню до бюджету».

Лише за кілька тижнів роботи ініціативи ситуація на митниці змінилася. Нині щоденне збільшення надходжень до бюджету становить 70—80 мільйонів гривень. Водночас вартість розмитнення одного контейнера за деякими групами товарів, передусім легкої промисловості, зросла вдвічі.

Уряд провів тендер на закупівлю сканерів, які запрацюють на кордоні й дадуть змогу ретельно перевіряти вантажний транспорт майже в автоматичному режимі — з мінімальним втручанням митника. Сканери закуплено з економією коштів: з первинною вартістю лота 1,3 мільярда гривень остаточна сума покупки становила близько 700 мільйонів. Заощадження забезпечено за рахунок використання можливостей платформи ProZorro.

Окрему увагу урядовці приділяють боротьбі з контрабандою пально-мастильних матеріалів та бензину, який завозили за тіньовими схемами танкерами. За підрахунками експертів, обсяг такої контрабанди дорівнював вартості побудови системи повітряної оборони на сході держави.

Глава уряду з цього приводу неодноразово наголошував, що подальше сприяння і кришування контрабандних схем — це не просто грабунок держави та її громадян, ускладнення фінансування війська й соціальних програм, а в умовах війни — пряме мародерство.

І ось настала черга припинити контрабанду деревини, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. У середині липня Володимир Гройсман ініціював проведення масштабних перевірок підприємств лісової промисловості на предмет контрабанди сировини, звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою перевірки фактів такої контрабанди, а також до партнерів з Євросоюзу із проханням надати інформацію про продукцію ліспрому, яка перетинає державний кордон.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»