Викатка з цеху нового літака — завжди свято для працівників підприємства. Хто хоч раз на власні очі бачив це дійство, ніколи його не забуде. А порівняти його можна хіба що зі спуском на воду нового корабля. І хоч учорашня подія на ДП «Антонов», де на світ вперше з’явилася нова модель АН-132D, стала лише першою ластівкою у, сподіватимемося, довгому житті літака, старт уже можна вважати успішним.
Погоджується із цим і Президент Петро Порошенко, який день презентації нового багатоцільового вантажного літака назвав по-справжньому історичним. Адже його створення — реальний міжнародний проект, до якого, крім замовників Королівства Саудівська Аравія, долучилися провідні компанії світової авіаційної галузі з Канади, Великої Британії, США, Німеччини, Франції. До роботи над проектом було залучено й багато українських підприємств, які продемонстрували ефективну кооперацію.
Екіпажу літака Петро Порошенко вручив шеврони та разом із головою Науково-технічного містечка імені Короля Абдулазіза принцем Туркі бін Саудом бін Мухаммадом аль-Саудом оглянув літак АН-132D зсередини та кабіну пілотів.
Попереду на літак чекає серія випробувань і вдосконалень, хоч уже тепер ринок нового виробу оцінюють у 260—290 літаків до 2035 року. Роботою над цим проектом антоновці дали гідну відповідь і на російську агресію, і на розв’язану нею гібридну війну, і на закриття ринків РФ. За півтора року підприємство зуміло знайти нових партнерів, укласти нові контракти, зберегти й навіть збільшити кількість робочих місць, розробити цікавий проект.
«Співпраця із Саудівською Аравією взаємовигідна, адже наші партнери отримають основу для побудови та розвитку власної авіаційної галузі. І це справедлива й гідна оцінка досвіду антоновців як авіабудівників. Вони працюють, щоб створювати нові літаки, зокрема з характеристиками короткого зльоту та посадки, які можуть працювати в надзвичайно складних умовах і довели свою здатність ефективно і надійно працювати по всьому світу», — підкреслив глава держави.
Домовленості з налагодження виробництва транспортних літаків «Антонов» для Саудівської Аравії були предметом тривалого двостороннього переговорного процесу, який завершився торік у травні підписанням Партнерської угоди між ДП «Антонов» та саудівською компанією «TAQNIA Aeronautics».
Відповідно до цієї угоди передбачено здійснення модернізації літака АН-32 і розробка на його основі нового легкого багатоцільового транспортного літака АН-132 із використанням західних технологій, а також залученням американських та європейських компаній.
Угода передбачає створення потужностей для виробництва цього літака на території королівства у місті Таїф, навчання саудівських пілотів і технічних фахівців для забезпечення виробничого процесу, експлуатації та сервісного обслуговування літаків.
Демонстраційний зразок транспортного літака АН-132D на замовлення КСА було збудовано й повністю змонтовано у грудні 2016 р. Свій перший демонстраційний політ в аравійському небі він здійснить орієнтовно в березні наступного року.