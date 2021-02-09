Урядова делегація на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем прибуває сьогодні до Брюсселя для участі у засіданні Ради асоціації Україна — ЄС. На порядок денний засідання буде винесено обговорення перебігу реформ у нашій країні, питання допомоги ЄС у боротьбі з пандемією та подолання її наслідків, а також блок безпекових питань.

Заплановано, що Прем’єр зустрінеться із президентом ЄР Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем і профільними єврокомісарами. Сьогодні Денис Шмигаль відвідає штаб-квартиру НАТО, де проведе переговори з Генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

Раду асоціації було створено у грудні 2014 року як майданчик для діалогу Києва і Брюсселя щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. До її складу входять члени українського уряду, представники Єврокомісії та Ради ЄС, які на спільному засіданні, що відбувається раз на рік, відверто говорять про проблеми й успіхи у роботі над втіленням Угоди про асоціацію.

На такі зустрічі виносять не лише питання економічної, а й політичної та безпекової співпраці, визначають перспективи в роботі на наступний рік. Окрім самого засідання Ради асоціації, що триває фактично протягом цілого дня, міністри українського уряду мають окремі програми та зустрічі з єврокомісарами, на яких можуть змістовно поговорити про реформи галузей, за які відповідають.

Жорсткі обмеження на подорожі й проведення масових заходів, які спричинила пандемія, фактично заморозили живу дипломатію у Брюсселі. Більшість зустрічей та переговорів європейські чиновники проводять в онлайн-режимі або телефоном. І те, що для Ради асоціації було зроблено виняток і вона відбуватиметься за фізичної присутності учасників, красномовно свідчить, що українська тема для ЄС — не формальність, а реальна зацікавленість у предметній розмові, мета якої — взаємовигідний результат.

Варто очікувати, що під час засідання у європейської сторони виникне найбільше запитань про боротьбу з корупцією та судову реформу. Адже вони викликали серйозні нарікання Брюсселя після скандального рішення КСУ, яким антиконституційними було визнано деякі положення антикорупційного законодавства.

Засідання, вочевидь, стане чудовою нагодою, щоб поговорити про перегляд Угоди про асоціацію. На початку січня президент Європейської ради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн направили Президентові Володимирові Зеленському листа, в якому йшлося, що цього року ЄС має розпочати перегляд Угоди про асоціацію наприклад щодо поглиблення галузевої співпраці зокрема в цифровій та екологічній галузях.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольга Стефанішина заявляла, що Україна переросла ті обсяги торгівлі та доступу на ринки ЄС, які було закладено в Угоду про асоціацію на момент її підписання. Тому українська сторона під час переговорів про перегляд угоди порушуватиме питання про збільшення та скасування квот на певні види товарів, а також встановлення нульової митної ставки.

Після завершення засідання Ради асоціації заплановано підписання двосторонніх документів.