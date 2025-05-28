Пенсійний фонд України своєчасно завершив виплату пенсій за травень, спрямувавши майже 68 мільярдів гривень українським пенсіонерам. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 27 травня. Він наголосив, що виконання соціальних зобов’язань залишається ключовим показником стабільності та спроможності держави.

«Жодного разу за більш ніж 1000 днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати. Так буде й надалі», — висловив переконання Прем’єр-міністр. Він додав, що у травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги.

«Загалом за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету надали 213 мільярдів гривень, що на 14% більше, ніж торік», — зазначив Денис Шмигаль. Він повідомив, що понад 100 тисяч українських родин вже скористалися допомогою, яку надають в межах програми «єВідновлення». Прем’єр-міністр наголосив, що кожна родина, яка втратила дім або зазнала пошкоджень житла внаслідок російської агресії, може розраховувати на підтримку держави.

«Програма «єВідновлення» чинна в повному обсязі. Ми надаємо компенсації до 500 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла, а також житлові сертифікати на придбання нового помешкання замість зруйнованого», — зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що крім відновлення житла, держава працює над відбудовою інших пошкоджених об’єктів. Зокрема, за останні три роки відновлено понад 1000 медичних установ — від сільських амбулаторій до обласних лікарень, а також понад 800 шкіл, що дало змогу тисячам дітей повернутися до очного навчання.

Особливу увагу уряд приділяє програмам для внутрішньо переміщених осіб. Учора Кабінет Міністрів схвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО.

«Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду. Виплати здійснюватимуть безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади», — пояснив рішення Кабінету Міністрів Прем’єр і додав, що цифровізація процесу дасть змогу уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть щомісяця, а не із затримкою на квартал. Так уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців.

На порядку денному рішення про спрямування Укрзалізниці підтримки обсягом 4,3 млрд грн. Стабільність залізничних перевезень — важливий елемент національної безпеки та оборони країни. Укрзалізниця виконує безплатні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій. Це урядове рішення — також підтримка пасажирів, для яких попри зростання всіх витрат не змінюються тарифи.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ