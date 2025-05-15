Україна завершила внутрішньодержавні процедури для відкриття переговорів з ЄС за першим кластером

Кабінет Міністрів 14 травня розглянув і затвердив дорожні карти трансформацій, що визначають ключові орієнтири державної політики у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Розроблення цих стратегічних документів передбачено переговорною рамкою Європейського Союзу для України. Зокрема, дорожні карти з верховенства права та державного управління — умова відкриття переговорів за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals).

«14 травня український уряд зробив ще один важливий крок до членства в Європейському Союзі.Схвалені документи є дороговказом подальших трансформацій у відповідних сферах і вкотре підтверджують незмінність та силу нашого євроінтеграційного курсу», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дорожні карти синхронізовано з міжнародними зобов’язаннями України, стратегічними та програмними документами.

«Дорожні карти було розроблено в інклюзивному діалозі із представниками громадянського суспільства, парламенту з урахуванням рекомендацій Європейської комісії. Це комплексні плани, що містять конкретні кроки, які Україна планує здійснити, щоб приєднатися до Європейського Союзу сильною та спроможною країною-членом.

Наступний етап — передача дорожніх карт Європейській комісії та державам-членам Європейського Союзу для затвердження», — зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Також під час засідання уряду було схвалено переговорну позицію України щодо переговорів за першим кластером «Основи», підготовлену з урахуванням звіту Європейської комісії за підсумками оцінки українського законодавства на відповідність праву Європейського Союзу (скринінгу) за кластером 1. Відповідно до принципів переговорної рамки Європейського Союзу Україна також розробила та затвердила План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.