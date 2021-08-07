Для міста і області починається нова ера транспортного сполучення, яка дасть поштовх для економіки та бізнесу

Черкасці довго не мали доступу до авіаперевезень у своєму місті. Аеропорт не приймає регулярні рейси з 1997 року — це неприпустимо для цивілізованої держави. Відновлення авіаперевезень — важлива складова розвитку транспортної галузі та інвестиційної привабливості регіону. Це не лише дасть змогу жителям міста подорожувати світом, а й відкриє Черкаси як перспективну туристську точку для іноземців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту на Черкащину.

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко поінформував, що будівельні роботи виконано в повному обсязі. Готують документи для отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію об’єкта закінченого будівництва. Але для повноцінного відкриття аеропорту слід ще відремонтувати термінал і закупити додаткове обладнання.

Денис Шмигаль зауважив, що для цього варто залучати інвесторів і реалізовувати проєкт у межах державно-приватного партнерства. Аби з часом аеропорт міг приймати і чартерні, й регулярні рейси.

«Це важливий пріоритет з точки зору розкриття потенціалу Черкащини: і транзитного, і туристичного», — наголосив Прем’єр.

Автомобілісти перестануть оминати область

Урядовці проінспектували і будівництво та ремонт державних доріг. За планом, протягом двох років мають відремонтувати майже 500 кілометрів. А разом і з місцевими це буде майже 700 кілометрів. І темпи ремонту високі.

«Приємно, що нині на Черкащині, яка лежить у центрі України, постає якісна транспортна інфраструктура», — наголосив глава уряду.

Він додав, що для зменшення навантаження на дороги необхідно поступово переводити вантажні перевезення на залізничний та річковий транспорт: «З ініціативи Президента було ухвалено законодавство про розвиток річкового транспорту, і є поетапна стратегія переведення вантажних перевезень на річки».

Прем’єр назвав важливим початок електрифікації ділянки від Черкас до станції ім. Тараса Шевченка в місті Сміла завдовжки 30 кілометрів. Це один з чотирьох проєктів, які цього року реалізовуватимуть у нашій державі. Для Черкас це знаковий проєкт, який триватиме і наступного року.

«Його втілення надасть швидку можливість приміського сполучення і сполучення з Києвом у короткий термін та зручним транспортом. І це теж сприятиме формуванню туристського потоку. Тому перша опора, яку ми встановлюємо тут усі разом, — знак і символ», — зазначив Денис Шимгаль. Він висловив переконання, що вже досить скоро до Черкас можна буде дістатися електропотягом.

Встановлено вже 126 опор з необхідних 800. Решту встановлять протягом двох місяців. Темпи роботи швидкі: є змога встановлювати до 10 опор за день і прокладати майже 500 метрів дроту.

Тож є сподівання, що незабаром українець зможе сісти в потяг на вокзалі в центрі Києва й за дві з половиною години дістатися до вокзалу в центрі Черкас. І це буде значно швидше і дешевше, ніж нині люди долають цю відстань автобусами, маршрутними таксі або кількома потягами з багатьма незручними пересадками.

Від глухого кута до транзитного хабу

«Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині. У перспективі це дасть серйозний економічний ефект. Ідеться про комфорт і швидкість перевезень та великий пасажиропотік, оскільки багато жителів області працюють у Києві й приїжджають додому на вихідні, розвиток туризму», — зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що у планах на наступні роки передбачено продовження електрифікації від Черкас до станції Гребінка загальною протяжністю 90 кілометрів. Тож замість тупикового у транспортному плані обласного центру Черкаси перетворяться на інфраструктурний транзитний хаб. Це дасть імпульс для розвитку бізнесу й економіки області, соціальної та економічної активності громадян.

Олександр Скічко підтвердив, що для Черкас починається нова ера транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами.

«Коли я ще був головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету Верховної Ради, то вже опікувався вирішенням цього питання для рідного міста. Нині ж усім скептикам усупереч маємо реальний результат. Тож ми дали величезний імпульс для розвитку регіону в довгостроковому періоді. І це відбувається завдяки реалізації програми Президента «Велике будівництво», — підкреслив очільник області.

Глава уряду повідомив, що від Черкас ходитимуть щоденні потяги до сусіднього обласного центру Кропивницького, можна буде запровадити денний швидкісний потяг сполученням Харків — Черкаси — Львів, який курсуватиме через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, де сумарно понад 4 мільйони жителів.

Створюють колективний імунітет

Прем’єр-міністр ознайомився з роботою центру вакцинації населення, найбільшим в області, в якому щоденно роблять щеплення від COVID-19 всім охочим силами семи мобільних медичних бригад. Очільник уряду наголосив, що на сьогодні спільне завдання органів державної влади — напрацювати колективний імунітет, адже вакцинація — це єдиний спосіб уникнути нових втрат.

«Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Слід відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації», — підкреслив Денис Шмигаль.

Олександр Скічко повідомив, що на сьогодні на Черкащині діють 30 центрів вакцинації населення, 95 пунктів щеплення і 25 мобільних бригад. Область перебуває на четвертій позиції серед інших за темпами щеплень.

Облдержадміністрація активно комунікує із громадами, облаштовує комфортні умови для охочих імунізуватися й веде роз’яснювальну роботу про важливість створення колективного імунітету. Активно і плідно триватиме ця робота й надалі, запевнив очільник області.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»