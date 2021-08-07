Черкасці довго не мали доступу до авіаперевезень у своєму місті. Аеропорт не приймає регулярні рейси з 1997 року — це неприпустимо для цивілізованої держави. Відновлення авіаперевезень — важлива складова розвитку транспортної галузі та інвестиційної привабливості регіону. Це не лише дасть змогу жителям міста подорожувати світом, а й відкриє Черкаси як перспективну туристську точку для іноземців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту на Черкащину.

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко поінформував, що будівельні роботи виконано в повному обсязі. Готують документи для отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію об’єкта закінченого будівництва. Але для повноцінного відкриття аеропорту слід ще відремонтувати термінал і закупити додаткове обладнання.

Денис Шмигаль зауважив, що для цього варто залучати інвесторів і реалізовувати проєкт у межах державно-приватного партнерства. Аби з часом аеропорт міг приймати і чартерні, й регулярні рейси.

«Це важливий пріоритет з точки зору розкриття потенціалу Черкащини: і транзитного, і туристичного», — наголосив Прем’єр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко переконані, що відкриття електротяги стане поштовхом для розвитку сучасного залізничного сполучення на Черкащині. Фото надано пресслужбою Кабінету Міністрів України

Автомобілісти перестануть оминати область

Урядовці проінспектували і будівництво та ремонт державних доріг. За планом, протягом двох років мають відремонтувати майже 500 кілометрів. А разом і з місцевими це буде майже 700 кілометрів. І темпи ремонту високі.

«Приємно, що нині на Черкащині, яка лежить у центрі України, постає якісна транспортна інфраструктура», — наголосив глава уряду.

Він додав, що для зменшення навантаження на дороги необхідно поступово переводити вантажні перевезення на залізничний та річковий транспорт: «З ініціативи Президента було ухвалено законодавство про розвиток річкового транспорту, і є поетапна стратегія переведення вантажних перевезень на річки».

Прем’єр назвав важливим початок електрифікації ділянки від Черкас до станції ім. Тараса Шевченка в місті Сміла завдовжки 30 кілометрів. Це один з чотирьох проєктів, які цього року реалізовуватимуть у нашій державі. Для Черкас це знаковий проєкт, який триватиме і наступного року.

«Його втілення надасть швидку можливість приміського сполучення і сполучення з Києвом у короткий термін та зручним транспортом. І це теж сприятиме формуванню туристського потоку. Тому перша опора, яку ми встановлюємо тут усі разом, — знак і символ», — зазначив Денис Шимгаль. Він висловив переконання, що вже досить скоро до Черкас можна буде дістатися електропотягом.

Встановлено вже 126 опор з необхідних 800. Решту встановлять протягом двох місяців. Темпи роботи швидкі: є змога встановлювати до 10 опор за день і прокладати майже 500 метрів дроту.

Тож є сподівання, що незабаром українець зможе сісти в потяг на вокзалі в центрі Києва й за дві з половиною години дістатися до вокзалу в центрі Черкас. І це буде значно швидше і дешевше, ніж нині люди долають цю відстань автобусами, маршрутними таксі або кількома потягами з багатьма незручними пересадками.

На ділянці від Черкас до Сміли встановлено вже 126 електроопор з необхідних 800. Решту встановлять протягом двох місяців. Фото надано пресслужбою Кабінету Міністрів України

Від глухого кута до транзитного хабу

«Розпочинаючи електрифікацію, ми закладаємо першу цеглину в розвиток сучасного залізничного сполучення на Черкащині. У перспективі це дасть серйозний економічний ефект. Ідеться про комфорт і швидкість перевезень та великий пасажиропотік, оскільки багато жителів області працюють у Києві й приїжджають додому на вихідні, розвиток туризму», — зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що у планах на наступні роки передбачено продовження електрифікації від Черкас до станції Гребінка загальною протяжністю 90 кілометрів. Тож замість тупикового у транспортному плані обласного центру Черкаси перетворяться на інфраструктурний транзитний хаб. Це дасть імпульс для розвитку бізнесу й економіки області, соціальної та економічної активності громадян.

Олександр Скічко підтвердив, що для Черкас починається нова ера транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами.

«Коли я ще був головою підкомітету з питань залізничного транспорту комітету Верховної Ради, то вже опікувався вирішенням цього питання для рідного міста. Нині ж усім скептикам усупереч маємо реальний результат. Тож ми дали величезний імпульс для розвитку регіону в довгостроковому періоді. І це відбувається завдяки реалізації програми Президента «Велике будівництво», — підкреслив очільник області.

Глава уряду повідомив, що від Черкас ходитимуть щоденні потяги до сусіднього обласного центру Кропивницького, можна буде запровадити денний швидкісний потяг сполученням Харків — Черкаси — Львів, який курсуватиме через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, де сумарно понад 4 мільйони жителів.

Створюють колективний імунітет

Прем’єр-міністр ознайомився з роботою центру вакцинації населення, найбільшим в області, в якому щоденно роблять щеплення від COVID-19 всім охочим силами семи мобільних медичних бригад. Очільник уряду наголосив, що на сьогодні спільне завдання органів державної влади — напрацювати колективний імунітет, адже вакцинація — це єдиний спосіб уникнути нових втрат.

«Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Слід відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації», — підкреслив Денис Шмигаль.

Олександр Скічко повідомив, що на сьогодні на Черкащині діють 30 центрів вакцинації населення, 95 пунктів щеплення і 25 мобільних бригад. Область перебуває на четвертій позиції серед інших за темпами щеплень.

Облдержадміністрація активно комунікує із громадами, облаштовує комфортні умови для охочих імунізуватися й веде роз’яснювальну роботу про важливість створення колективного імунітету. Активно і плідно триватиме ця робота й надалі, запевнив очільник області.

Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»