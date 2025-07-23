Втілення реформ є важливою складовою для забезпечення фінансової стабільності та формування міцної основи сталого економічного розвитку

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зустрівся з делегацією Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST) на чолі з керівником підрозділу ENEST.D.2 Бенуа Меснаром. Головнові теми, які обговорювали на зустрічі, — прогрес реалізації Плану України в межах Програми Ukraine Facility та оптимізація кроків для підвищення ефективності підтримки.

У зустрічі взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, представники DG ENEST та делегації ЄС в Україні, Мінекономіки, команди підтримки реформ Мінекономіки, Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE тощо.

Як наголосив Олексій Соболев, своєчасне виконання Плану України в межах програми Ukraine Facility залишатиметься пріоритетом в роботі міністерства та уряду на чолі із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

«Втілення реформ і перетворень, передбачених Планом України, — важлива складова для забезпечення фінансової стабільності та формування міцної основи сталого економічного розвитку. Ми вже пройшли значну частину цього шляху і надалі прагнемо рухатися швидшими темпами. Зміни, передбачені планом, — частина стратегії Прем’єр-міністра та новосформованого уряду, а також ширших зобов’язань України в межах євроінтеграції. Тож виконання взятих зобов’язань залишатиметься нашим пріоритетом. Ми розуміємо необхідність прискорення і будемо прискорюватися», — зазначив Олексій Соболев.

На зустрічі європейські партнери відзначили прогрес у реалізації Україною взятих зобов’язань і підтвердили готовність надалі підтримувати Україну на шляху реформ.

Сторони обговорили поточні підсумки виконання Плану України в межах програми Ukraine Facility.

Стосовно кроків, виконання яких передбачено за підсумками ІІІ—ІV кварталів, то прогрес відповідає запланованому з огляду на попередні дискусії з партнерами щодо можливості оптимізації строків виконання.

Значну частину зустрічі було присвячено роботі, яка оптимізувала б виконання Україною плану та посилила б ефективність підтримки, яку надають партнери. Зокрема йшлося про координацію підходів до підтримки проєктів у межах Ukraine Facility та з інших джерел і уникнення ризиків подвійного фінансування. Сторони обговорили рішення, які могли б посилити якість проєктів та мінімізувати ризики невиконання кроків плану.

Ukraine Facility — безпрецедентна фінансова підтримка України від Європейського Союзу обсягом €50 млрд на 2024—2027 роки. Програму спрямовано на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції.

Міністерство економіки виконує функцію національного координатора Плану України в межах Ukraine Facility. До його завдань належать організація, моніторинг і контроль за виконанням зобов’язань, а також підготовка квартальних звітів до Європейської комісії. З урахуванням загального графіка реалізації Плану України 2025 рік стане найбільш інтенсивним за обсягом зобов’язань: упродовж року передбачено виконання 56 кроків.

Торік Україна вчасно та в повному обсязі без будь-яких змін та коригувань виконала всі 36 запланованих індикаторів, що забезпечило рекордні 16 млрд євро міжнародної підтримки за рік.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства