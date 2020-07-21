Купи сміття і пластикових пляшок, які суцільним шаром вкрили поверхню Тиси. Цієї зими ці кадри облетіли всі українські та європейські ЗМІ. У лютому паводкові води річки Тиси принесли тонни сміття, яке припливло до Угорщини із Закарпаття. Місцеві комунальні служби та волонтери цілодобово виловлювали його з води. Як повідомило угорське видання Haromhatar, поблизу угорського міста Вашарошнамень, що на кордоні з Україною, лише за день було виловлено понад 60 тонн пластикових пляшок та інших відходів. Та сама картина повторилася й у червні цього року, коли після сильних злив на Закарпатті потік сміття Тисою знову добрався до Угорщини.

Лист від президента

Місцева влада Закарпаття пояснює, що паводкові води змивають сміття зі сміттєзвалищ, які вже заповнено на 80—85% майже в усіх населених пунктах області, а заводів з його переробки та сортування на Закарпатті немає. Екологи вказують, що у гірських районах області немає навіть сміттєзвалищ, тому місцеві жителі викидають весь непотріб просто в річки.

Тиса — одна з головних річок у Східній Європі. Вона протікає через Закарпатську область, Угорщину, Сербію, частково кордоном між Україною, Румунією, а також між Словаччиною й Угорщиною. Тож крім того, що її забруднення може обернутися екологічною катастрофою для Закарпаття, ця ситуація негативно впливає на міжнародний імідж України. Адже сусідня Угорщина вже не один рік просить Київ вирішити питання забруднення Тиси.

На початку липня президент Угорщини Янош Адер навіть звернувся з листом до президентів України Володимира Зеленського та Румунії Клауса Йоганніса із проханням подбати про чистоту Тиси. За його словами, комунальна техніка вже не в змозі впоратися з купами сміття, яке «надходить у величезній кількості». На думку Яноша Адера, така ситуація «не гідна європейських стандартів». Лише від середини червня угорські служби виловили з вод Тиси понад 450 тонн сміття. Янош Адер вказав, що жителі Закарпаття скидають побутові відходи у заплави річок.

«Мені прикро, що попри багаторазові обіцянки, забруднення Тиси не припиняється, а це створює загрозу крихкій екосистемі річки», — наголосив угорський президент.

Вивезення сміття — відповідальність місцевої влади

Проблемою забруднення Тиси та інших транскордонних річок вирішили серйозно зайнятися в українському уряді. Із цього приводу минулого тижня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада за участі міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського і голів Львівської, Чернівецької, Закарпатської й Івано-Франківської обласних держадміністрацій, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Відкриваючи нараду, Денис Шмигаль заявив, що цьогорічні паводки у західних областях України виявили реальні масштаби проблеми потрапляння сміття у транскордонні водні об’єкти. «За 30 років не було створено ані концепції, ані стратегії з утилізації твердих побутових відходів, ані реалізації її на практиці. І на гірських територіях західних областей ця проблема проявляється особливо гостро», — сказав очільник уряду. За його словами, вона стосується не лише західних областей, а й усієї України.

Масове забруднення річок спричинене тим, що віддалені й гірські регіони не мають системи збирання і вивезення відходів, пояснив Роман Абрамовський. Через це там масово утворюються стихійні звалища, відходи з яких під час повеней просто змиває в річки. Міністр нагадав, що закон покладає відповідальність за облаштування несанкціонованих сміттєзвалищ саме на органи місцевого самоврядування.

«Треба на місцевому рівні обласним та районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування провести рейдові заходи, щоб з’ясувати місця стихійних сміттєзвалищ, провести роботу з їх ліквідації та постійно вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо поводження з відходами», — наголосив Роман Абрамовський. Він зазначив, що місцева влада зобов’язана створити відповідну інфраструктуру, яка дала б змогу жителям вивозити й утилізувати відходи.

Системні заходи, просвітницька робота і високі штрафи

Денис Шмигаль попросив голів облдержадміністрацій протягом тижня надати свої бачення того, як максимально швидко взяти під контроль ситуацію зі стихійними сміттєзвалищами.

«Давайте спільно робити кроки, які дозволять практично і швидко почати вирішувати цю ситуацію», — закликав Прем’єр голів ОДА. Він наголосив, що за підсумками наради затверджено комплекс заходів щодо розв’язання проблеми утилізації твердих побутових відходів і запобігання забрудненню транскордонних річок, і уряд контролюватиме його виконання.

Цей комплекс заходів передбачає, що обласні та районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування і відповідні органи виконавчої влади мають провести обстеження річок та заплав, щоб виявити місця, забруднені сміттям. Місцева влада має ліквідувати несанкціоновані та стихійні сміттєзвалища і контролювати дотриманням обмежень для прибережних захисних смуг. В областях повинні розробити схеми санітарного очищення населених пунктів і визначити відповідальних за надання послуг з вивезення побутових відходів. А фінансувати ці заходи повинні з місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування мають активніше вести просвітницьку роботу з населенням, пояснюючи, як вивозити та утилізовувати сміття і до яких наслідків може призвести скидання відходів у річку.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і Державна екологічна інспекція повинні зробити суворішим покарання за засмічення річок та прибережних смуг. Уряд доручив цим відомствам опрацювати питання змін до законодавства, які збільшать розмір штрафів за такі порушення.