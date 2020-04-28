З початку року поліцейські Донеччини отримали майже 8 тисяч повідомлень про домашнє насильство, з яких понад 3 тисячі — у березні. Фахівці мають усі підстави пов’язувати це з карантином. «Кількість випадків хатнього насильства зросла на 10 відсотків», — каже про цей період речниця Бахмутського відділу поліції Катерина Савранська.

Захиститися тепер значно простіше

Юристка Оксана Болотюк з Бахмута ретельно відстежує ситуацію і пояснює її вимушеним тривалим перебуванням людей у тісних оселях у стресовій ситуації. Вона допомагає жертвам насильства з оформленням скарг. «Люди перебувають постійно вдома разом, і якщо житлова площа не дає змогу кожному мати окрему кімнату, щоб усамітнитися, то часто виникатимуть конфлікти, які можуть спричинити домашнє насильство», — каже вона.

Факти, як відомо, річ уперта. Отож за березень в області поліцейські склали 800 протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 «Вчинення домашнього насильства» та відкрили 43 кримінальні справи щодо кривдників. На лаві підсудних опинився і один із жителів Бахмута, який неодноразово тиранив літню матір. До цього правоохоронці вже склали на нього п’ять протоколів, і тепер покарання обиратиме суддя. У Покровську нещодавно засудили чоловіка, який погрожував фізичною розправою колишній дружині.

У березні правоохоронці склали 99 термінових заборонних приписів. Такі приписи зобов’язують кривдників залишити помешкання постраждалої людини, забороняють вхід до її житла чи взагалі будь-які контакти з нею.

Оксана Болотюк зазначає, що не треба чекати роки та збирати стоси паперів: нині захиститися від домашнього кривдника набагато простіше. За її словами, терміновий заборонний припис діє лише впродовж 10 днів. Аби винести обмежувальний припис на триваліший час, жертва домашнього насильства має звернутися до суду. Якщо є свідки, треба додати їхні покази. Так само і в разі наявності відео фізичного насильства, зафіксоване камерами відеоспостереження на вулиці.

Саму заяву суд мусить розглянути впродовж 72 годин. Він може на 1—6 місяців заборонити кривдникові перебувати в місці спільного проживання, обмежити спілкування з постраждалим, заборонити наближатися на визначену відстань до місця проживання, навчання або роботи постраждалої людини та розшукувати її, а також будь-яким чином контактувати із жертвою домашнього насильства.

В окремих ситуаціях поліцейські відвозять жертву домашнього насильства в центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства або жорстокого поводження. Один з таких третій рік діє у Слов’янську за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення за фінансової допомоги уряду Великої Британії.

Влада не залишається осторонь проблеми

У поліції нагадують, що кривдникам може загрожувати мінімальне покарання — штраф до 340 гривень, а кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці радять: якщо щодо вас скоїли домашнє насильство, дзвоніть на урядову «гарячу лінію» за номером 1547. Оператор має надати психологічну допомогу, проконсультувати, розповісти, що робити, куди звернутись у разі загрози, перенаправити звернення до компетентних служб.

Можна просто викликати поліцію за телефоном 102. Поліцейські радять не замовчувати випадки домашнього насильства та своєчасно повідомляти їх, аби запобігти наслідкам.

Питаннями протидії насильству переймаються не тільки правоохоронці. «Ми також не можемо бути осторонь проблеми. У цей непростий час жителі області можуть отримати онлайн-консультацію або психологічну допомогу телефоном. Наголошую: постраждалі від домашнього насильства отримують консультацію і допомогу анонімно і безплатно. На сайті нашого управління ми розмістили всі необхідні контакти. Крім національних «гарячих ліній», можна звернутися ще до 30 організацій на Донеччині, де вам допоможуть», — розповідає Лілія Золкіна, начальник управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної державної адміністрації

Серед них «гаряча лінія» для осіб, постраждалих від домашнього насильства в Маріуполі (067)488-76-26.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги за підтримки ЮНІСЕФ, Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) діють у майже всіх містах і районах області, наприклад у Бахмуті й районі, Соледарі, Часовому Ярі їхній телефон (066)076-02-36.

Ще одне важливе повідомлення з актуальної теми надійшло цими днями з правоохоронного відомства: МВС запустило в Telegram чат-бот із протидії домашньому насильству. Чат-бот #ДійПротиНасильства надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку і допомогу в цьому питанні.

До чат-боту можна приєднатися @police_helpbot, повідомляє МВС на своїй сторінці у фейсбуці.