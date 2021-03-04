Аналітик Мін-Чі Куо оприлюднив прогноз, яким буде iPhone 13. За його словами, Apple збільшить частоту оновлення екрана, зменшить чубчик на дисплеї й відмовиться від переходу на USB-C. Експерт поділився припущеннями про майбутній складаний яблучний смартфон і розповів, коли він з’явиться в продажу.

2021 року Apple готується випустити тринадцяту лінійку iPhone. Відомий точними прогнозами аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо поділився подробицями про майбутні гаджети компанії, повідомляє CNBC.

Майбутня лінійка iPhone 13 складатиметься з чотирьох моделей, повідомляє Мін-Чі Куо. Новинки, найімовірніше, буде оснащено новим чипом А15. Смартфони 2021 року будуть такого самого розміру, як і телефони лінійки iPhone 12: iPhone 13 mini з 5,4-дюймовим екраном, iPhone 13 і 13 Pro з 6,1-дюймовими і iPhone 13 Pro Max з 6,7-дюймовим. Робоча частина дисплея буде більшою.

Завдяки новому компактнішому внутрішньому дизайну весь модельний ряд iPhone 13 матиме нові збільшені батареї, поліпшені модеми 5G і камери з можливістю астрофотографії, поліпшеною зйомкою зоряного неба. Однак iPhone 13 будуть набагато важчими, ніж iPhone 12, каже аналітик.

Камер буде чотири. Запланований на 2021 рік iPhone отримає нову камеру з апертурою від f/2.4 до f/1.8, зазначають аналітики Barclays. Цей апгрейд дасть їй додаткове джерело світла, що особливо важливо в умовах поганого освітленння. У смартфонах моделей 13 Pro і 13 Pro Max апертура дорівнюватиме f/2.2 з фокусною відстанню 65 міліметрів, що поліпшить характеристики камери. Постачатиме компоненти компанія Cirrus Logic.

Ще одна зміна iPhone 13 — нові екрани з частотою 120 Гц, які вже є в багатьох флагманах на Android 2020 року. Фахівець каже, що такі екрани стануть характерною рисою Pro-моделей. Це будуть екрани LTPO OLED, що підтримують технологію динамічної частоти поновлення (від 1 Гц до 120 Гц залежно від сценарію) для максимально ефективної витрати заряду акумулятора.

Аналітики з Wedbush, ґрунтуючись на даних з ланцюга постачань Apple, заявили, що компанія оснастить iPhone 13 Pro внутрішнім накопичувачем аж до 1 ТБ. Для порівняння: iPhone 12 у максимальній версії й комплектації мав лише 512 ГБ внутрішнього сховища.

Цікаво, це не перше просочування інформації. У січні 2021 року Front Page Tech вже заявляло, що iPhone 13 оснастять терабайтним сховищем, пише 9to5Mac. Очікують, що настільки велику вбудовану пам’ять отримають лише найдорожчі моделі смартфона, а саме iPhone 13 Pro і Pro Max.

Раніше повідомляли, що в новій лінійці Apple може відмовитися від шнура Lightning і замінити його на універсальний USB-C. Однак Куо висловив сумнів із приводу цього.

За його словами, обґрунтування для відмови від USB-C — його низька водонепроникність. Аналітик передбачає, що Apple може відразу перейти до бездротового iPhone, у якому не буде портів. Але, на думку Куо, це не означає, що смартфон матиме лише бездротове заряджання. Apple не вважає, що екосистема MagSafe досягла того якісного рівня, коли її можна сприймати як єдиний спосіб заряджання. Тож компанія й надалі використовуватиме свій порт Lightning, вважає експерт. Він сумнівається, що цієї осені виробник поверне можливість розблокування за допомогою відбитка пальця. На його думку, Touch ID повернуть у смартфони не раніше 2023 року.

Мін-Чі Куо зробив прогноз щодо продуктів Apple на найближчі кілька років. За його словами, є ймовірність, що 2022-го Apple працюватиме над тим, щоб збільшити розміри дисплея. Замість чубчика буде невелика ділянка у вигляді крапки із вбудованою камерою, як у деяких Android-смартфонах. Тут буде розміщено систему розпізнавання обличчя Face ID.

У звіті фахівець згадує новий iPhone SE, який збереже розміри і ціну нинішньої 4,7-дюймової моделі, але перейде на продуктивніший процесор і міститиме підтримку 5G. Його появу очікують у першій половині 2022 року. У більш ранніх прогнозах Куо теж повідомляв про 5,5-дюймовий iPhone SE із вбудованим у кнопку живлення сканером Touch ID. Але тепер він стверджує, що в нинішньому розкладі Apple ніщо не вказує на повернення Touch ID в iPhone. Тож доля більшого iPhone SE під питанням.

2023 року Apple може потішити прихильників першим складаним iPhone, який буде схожим на аналогічні від Samsung і Huawei. Продукт все ще перебуває на ранній стадії розроблення, тому можливо, що Apple повністю відмовиться від виробництва смартфона такої форми. За словами Куо, у виробника все ще є проблеми, пов’язані з реалізацією технології й масовим виробництвом гаджета, тож дата запуску залежатиме від того, чи зможе він розв’язати їх у встановлений термін.

Днями стало відомо, що iPhone 11 і iPhone SE стали найбільш продаваними смартфонами у світі за підсумками 2020 року, а iPhone 12 mini за півтора місяця на ринку зумів увійти в перший десяток бестселерів.