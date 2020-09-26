Презентовано дослідження, яке, на думку експертів, запитуване і урядом України, і регіонами. Воно має стати дороговказом і стимулом для євроінтеграційних процесів у нашій країні. Ідеться про «Євромапу України-2. Рейтинг європейської інтеграції областей». Реитинг за 2019 рік складено на основі ґрунтовного аналізу 50 індикаторів дев’яти галузей. Бо євроінтеграція — це не лише торгівля та інвестиції, а й відкритість влади, гендерна рівність, освітні можливості, рівень медичних послуг тощо. Тобто процес комплексний та багатогранний. Це продовження торішнього дослідження, де було оцінено прогрес українських областей у напрямі європейської інтеграції за 2014—2018 роки. Адже інтегрується в Європу не лише Київ, а й регіони України. Цю базову річ деколи забувають і можновладці, і громадянське суспільство.

Чому дослідження подано у вигляді рейтингу? Була мета посилити дух змагальності для тих областей, для яких реноме найєвроінтегрованіших важливе й привабливе. І з огляду на те, як зріс цього року інтерес до дослідження з боку обласних адміністрацій порівняно з минулим, експерти впевнено кажуть, що для багатьох областей це важливо. Після появи євромапи торік на всіх вебсайтах обласних адміністрацій з’явилася вкладка про євроінтеграцію. Тобто це стало вже не бонусом, як раніше, а нормою.

До слова, лідери та «аутсайдери» євроінтеграційних процесів з минулого року не змінилися. Лідером знову стала Львівщина, а на останніх місцях — Луганщина. Але дослідження свідчить, що євроінтеграція не має суто західноукраїнського обличчя, помітні євроінтеграційні успіхи в багатьох областях, зокрема на півдні й сході. Цьогорічне дослідження підготували аналітики центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ще є над чим працювати

Короткий екстракт дослідження, розміщеного на сотні сторінок, в онлайн-форматі презентував перший заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Максимальний бал становив 342. Лідерами стали Львівщина — 228 балів, Вінниччина — 203, Київ — 200, Сумщина — 193, Тернопільщина — 188. Лідери секторальних рейтингів: Луганщині належить перше місце за показником економічна інтеграція, Львівщині — ширше партнерство, Києву — охорона здоров’я, освітня, наукова, культурна інтеграція, інфраструктура, Волинській області — комунікація євроінтеграції, Житомирській — екологічна та енергетична політика, Чернігівській — локальна демократія та підзвітність, гендерна рівність.

За словами Сергія Солодкого, трійка лідерів за приростом експорту товарів до ЄС має такий вигляд: Кіровоградська область (плюс 75% — неочікуваний результат), Львівська й Черкаська.

Проте експорт інноваційної та високотехнологічної продукції перебуває в Україні на наднизькому рівні. Ми наприкінці списку разом з Північною Македонією, Чорногорією, Болгарією, Румунією. Лідери за кілометражем відремонтованих доріг державного та місцевого значення у 2018—2019 роках — Кіровоградська, Харківська, Запорізька області. За індикатором підзвітність і прозорість органів місцевої влади — Тернопіль, Вінниця й Маріуполь, а на останніх позиціях Сєверодонецьк, Харків, Херсон і Полтава.

А ще за індикатором гендерна рівність ідеться про співмірність зарплат чоловіків і жінок в Україні. У нас середня різниця становить 21,4%, а середньоєвропейський показник — 14,8%. В Україні найменша різниця між зарплатами у Чернівецькій області, де середня різниця становить 9%, у Херсонській — 12, Закарпатській та Києві — 14. За індикатором освіта і наука лідирують Харківська, Львівська, Одеська області. Україна перша серед країн «Східного партнерства» у програмі Erasmus+. Але є ще над чим працювати.

Крокуємо до західного світу

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка взяла участь у презентації, перебуваючи в Маріуполі (Донеччина), де відбулося довгоочікуване відкриття Представництва консультативної місії Євросоюзу в Україні, наголосила, що є великий запит від уряду й регіонів на таку високоякісну та висококваліфіковану аналітику, адже формуються стратегії регіонального розвитку.

«Дослідження вкотре підтверджує, що євроінтеграція несе дуже практичні переваги для кожного українця у вигляді підвищення якості життя й добробуту. Ідеться про розбудову інфраструктури, безпечніші продукти харчування, якісну питну воду, автоматизовані соціальні послуги тощо. Ми плануємо масштабувати ініціативу зі створення регіональних офісів євроінтеграції, перший з яких має з’явитися в Херсоні. І в основу їхньої діяльності закладатимемо індикатори, визначені на євромапі», — зауважила Ольга Стефанішина. Вона додала, що в 20 регіонах України частка інвестицій із країн Євросоюзу від загального обсягу прямих інвестицій перевищує 70%. А це означає, що українська економіка і країна загалом вже крокує в напрямі західного світу.

Урядовець зробила акцент, що жителі сходу й півдня не завжди знають про свої євроінтеграційні успіхи й часто не пов’язують позитивні зміни, які відбуваються в цих регіонах, з європейським курсом. Тому перед місцевою владою стоїть завдання якісніше комунікувати про переваги євроінтеграції. А презентоване дослідження озброїть регіони інструментарієм.

Експерти кажуть, що євроінтеграційні успіхи є всюди. Але темпи мають бути швидшими й помітнішими.