Створення привабливих умов для західних інвесторів — одне із пріоритетних завдань українського уряду. У цьому на зустрічі з представниками бельгійського бізнесу запевнив Посол України в Бельгії Микола Точицький. За його словами, намір української влади інтегрувати країну в ЄС і НАТО має не лише зовнішньополітичний вимір, а свідчить про прагнення Києва запровадити високі стандарти у всіх сферах суспільного життя, зокрема в економіці.

У зв’язку з цим імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишається ключовим завданням для уряду. Микола Точицький наголосив, що пріоритети економічної інтеграції в ЄС включають спрощення митних процедур, підписання угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ACCA), інтеграцію ринку електроенергії та газу, поліпшення транспортних зв’язків тощо. Посол повідомив бельгійських підприємців, що конкретним підсумком Угоди про асоціацію стали показники зростання українського експорту у країни ЄС. «На сьогодні 42% нашої торгівлі припадають на Євросоюз», — оптимістично констатував дипломат.

Розповів Микола Точицький і про намір української влади скасувати наступного року мораторій на продаж землі і внести серйозні зміни до митного законодавства, на яке найбільше скаржаться іноземні інвестори. За його словами, завершення судової реформи і початок роботи антикорупційного суду дають західним бізнесменам гарантію, що будь-які серйозні проблеми, які виникають чи виникатимуть у них під час роботи в Україні, буде врегульовано в цивілізованому правовому полі.

Почесний консул України в Бельгії Кріс Бекерс у коментарі «УК» висловив думку, що зміни, які відбулися у структурі нового українського уряду, наприклад об’єднання міністерств економіки та сільського господарства, пришвидшать процес реформ, а нова конфігурація Кабінету Міністрів, підкріплена відповідними парламентськими комітетами, сприятиме ефективнішій співпраці виконавчого та законодавчого органів у розвитку державної політики. «Веду активну діяльність як підприємець і знаю, що важливо отримувати конкретну інформацію, щоб керувати своїм бізнесом, тому нам необхідно мати чітке бачення, як розвиватиметься бізнес-клімат в Україні», — пояснив Кріс Бекерс.

А головний виконавчий директор компанії Frisomat, яка вже кілька років присутня на українському ринку, Кріс Оортс в розмові з «УК» підтвердив, що має високі очікування щодо команди Президента Володимира Зеленського. Frisomat будує у всій Україні великі сталеві споруди: ангари, склади, які використовують у промисловості й сільському господарстві. Тому в компанії очікують на зняття мораторію на продаж землі, що, на думку Кріса Оортса, сприятиме бізнесу. «Також сподіваємося на вдосконалення митних процедур, які справді створюють проблеми» , — сказав він.

Генеральний менеджер бельгійської компанії Lalemant Trucking, котра займається вантажоперевезеннями у всьому світі, П’єр Поль Тілеманс вважає головною проблемою у веденні бізнесу в Україні бюрократію. «Маю чималий досвід роботи у країнах Східної Європи — наші офіси працюють у Польщі, Румунії, Росії, Чехії, Болгарії. Проте специфіка України полягає в тому, що її розвиток і поступ відбуваються надто повільно», — сказав бізнесмен у коментарі «УК». Окремо він наголосив, що ні урядовці, ні працівники митних служб ніколи не вимагали у представників його фірми хабарів. «Ми знаємо, що корупція в Україні існує, проте ніколи з нею не стикалися», — сказав він.

П’єр Поль Тілеманс радить українському уряду спрощувати умови для ведення бізнесу: «Нині для того, щоб бодай щось зробити в Україні, необхідно багато часу та паперової тяганини. Наприклад, для здійснення оплати у банку треба докласти чимало зусиль». Але попри це П’єр Поль Тілеманс вважає Україну хорошим ринком, навіть якщо треба почекати 3—5 років, щоб бізнес-клімат тут поліпшився. «Новий уряд і Президент можуть пришвидшити ці процеси. Знаю, що це важка робота, але сподіваюся, що її буде зроблено, і так Україна приваблюватиме більше підприємців та інвесторів», — наголосив бельгійський бізнесмен.