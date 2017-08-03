Боротьба з корупцією — одна з найбільш актуальних тем сьогодення. Вагому участь у цьому бере Військова прокуратура України. Лідерську позицію у справі подолання злочинності вже другий рік поспіль утримує Військова прокуратура Західного регіону. Про роботу структури у першому півріччі 2017-го та обнадійливі результати боротьби розповідає тимчасовий виконувач обов’язків військового прокурора Західного регіону України підполковник юстиції Євген БІЛОУСОВ.

— Євгене Олександровичу, із часу відновлення інституту військової прокуратури ви з колегами щодня боретеся з таким ганебним явищем, як корупція. І зберігаєте передові позиції серед колег.

— Про це свідчать підсумки нашої діяльності впродовж півріччя. Протягом шести місяців 2017 року слідчі органів військової прокуратури розслідували 1579 кримінальних проваджень. Досудове розслідування завершено у 643 кримінальних провадженнях. Це 41% розслідуваних. До суду з обвинувальними актами скеровано 379 кримінальних проваджень (59% закінчених). Слідчі військових прокуратур гарнізонів та апарату Західного регіону України завершили і скерували до суду 53 кримінальних провадження, що стосуються корупції. З них 48 — за фактами одержання неправомірної вигоди.

— Серед затриманих є й посадовці?

— Цифри вражають: їхня кількість сягає майже трьох десятків. Це і прикордонники, і службові особи та командири військових частин, митники, керівники медичних закладів, посадовці з Держаудитслужби, помічники народних депутатів, а також співробітники військової контррозвідки, військового комісаріату, Національної поліції України, Державної виконавчої служби України, установи виконання покарань, помічник судді й сільський голова. Загалом сума одержаних неправомірних вигод становила 312 тисяч гривень, 77 тисяч доларів США і тисячу євро.

Ніхто в країні, зокрема на заході, не застрахований від нашої прискіпливої уваги. Щойно до нас надходить звернення про вимагання коштів, беремося за справу. Рішучо, безкомпромісно й ефективно. Корупціонерів не захистять жодні зв’язки. Це справа честі, адже такі злочинці не лише руйнують суспільну мораль українців, а й завдають державній економіці й демократії значної шкоди.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше про найгучніші історії із затриманнями.

— Одним із недавніх резонансних затримань серед військових було викриття на гарячому командира однієї з військових частин Прикарпаття. Він не тільки торгував офіцерською честю, а наче на конвеєрі, заробляв на майбутніх військовослужбовцях. За винагороду 10 тисяч гривень підполковник пообіцяв охочому захищати Україну допомогти з видачею відношення для укладення контракту про проходження військової служби, а згодом — зі скеруванням для проходження служби до вказаної військової частини. Спецоперація із затримання відбулася в середині травня, її провели офіцери військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону спільно з оперативниками управління захисту економіки в Івано-Франківській області департаменту захисту економіки Нацполіції України. Проведені обшуки місця події підтвердили: масштаби корупції були значними. До слова, днями прокурори завершили досудове розслідування, і обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області для розгляду по суті.

— У вашу компетенцію входить і розкриття економічних злочинів.

— Звичайно. Один із прикладів — затримання директора ДП МО України «Львівський військовий лісокомбінат». Цей службовець, зловживаючи службовим становищем і діючи за попередньою змовою з керівником одного із суб’єктів господарювання, розтратив у 2015 році грошові кошти оборонного підприємства обсягом 220 тисяч гривень. Директора лісокомбінату підозрюють у розтраті чужого майна у великих розмірах, що перебувало в його віданні, і внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

— На що призначалися ці кошти?

— Гроші мали спрямувати на навантаження і перевезення пиляльного і заточувального верстатів, проведення підготовчих робіт з облаштування під них бетонної основи та проведення пусконалагоджувальних робіт. Однак як встановило слідство, ці роботи насправді провів власними силами і засобами Магерівський лісгосп — структурний підрозділ держпідприємства і завершив їх тільки навесні 2016 року. За цими фактами керівникові Львівського військового лісокомбінату вже повідомлено про підозру.

Отже, ми затримуємо не лише рядових військовослужбовців, а й високих чинів. Коли військові прокурори беруться за справу, жодні зв’язки не дають індульгенції чи примарного захисту корупціонерам.

Наголошу: військова прокуратура Західного регіону України принципово, ретельно і комплексно реагує на будь-які факти та вияви злочинності.

— Державна фіскальна служба належить до установ, де ризики корупції з огляду на специфіку і масштаби її роботи досить великі. Чимало недоброчесних посадовців цього відомства покарано за злочини. Чи є свіжі приклади цього?

— Нещодавно викрили на гарячому начальника відділу Міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби України у Львівській області. Працювали у справі митного управлінця військові прокурори Львівського гарнізону впродовж кількох місяців — з лютого по травень. За цей час вдалося встановити, що корупціонер організував схему щомісячних поборів від начальників структурних підрозділів Львівської митниці за не створення штучних перешкод у їхній службовій діяльності. Затримали його під час одержання чергового місячного збору від митників — 60 тисяч доларів США і 10 тисяч гривень. Виявили ці кошти під час обшуку його особистого автомобіля.

На сьогодні начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС відсторонено від посади, йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, оскільки посадовець чи то вдає, чи то справді має проблеми зі здоров’ям. Це визначають компетентні фахівці.

На щастя, тут ми зіграли на випередження, адже всім відомо, як часто корупціонери й інші правопорушники скаржаться на самопочуття, коли починається викриття їхньої злочинної діяльності, зокрема документування одержання неправомірної вигоди. Викликають собі «швидку допомогу», просять виміряти артеріальний тиск тощо. Часто зловмисники опиняються в лікарні, а згодом зникають.

Однак у цій історії ми ретельно відстежуємо всі аспекти, перевіряємо медперсонал на неупередженість і відповідність дій. Нещодавно відбувся допит усіх медичних працівників, що мали стосунок до справи, ми витребували усю документацію. Після цього підозрюваного виписали з лікарні, отже його самопочуття, вочевидь, поліпшилося. Це позитив, адже тепер усю роботу військові прокурори зможуть провести без перешкод.

— Військова прокуратура Західного регіону здійснила нововведення: спілкуються з громадянами не лише за допомогою листування, а й через інтернет. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається.

— Ми створюємо максимально зручні сприятливі умови для обміну інформацією з людьми. Тому крім особистого прийому за відповідними графіками і листування, військові прокурори спілкуються з громадянами через скайп. Не в усіх є змога прибути на зустріч до Львова, але для нас кожен громадянин і його проблема важливі. Тому ми, йдучи в ногу з часом, започаткували онлайн-прийоми. Тематика звернень різноманітна: від невиплати соціального забезпечення абощо і до скарг на жахливі умови проживання в гуртожитках чи хабарництво.

Гордий, що суспільство нам довіряє: звертається по допомогу і всіляко сприяє, щоб вимагача таки затримали. Таких випадків побільшало. Дедалі менше натрапляємо на спротив. Особливо після початку бойових дій на сході України, які щодня безжалісно забирають серця наших воїнів і калічать безневинні долі.

Одне слово, корупцію вдається карати. І в цьому велика заслуга всіх, зокрема колег із правоохоронних органів, які нам допомагають, і свідомих громадян.

Цілеспрямований наступ на хабарництво слід вести на всіх напрямах. Доти, доки останні здирники і хабародавці не відчують на собі силу справедливості і закону, всієї невідворотності покарання.

ДОСЬЄ «УК»

Євген БІЛОУСОВ. Народився 1984 року у Білій Церкві на Київщині. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Кар’єру розпочав із посади слідчого військової прокуратури Білоцерківського гарнізону. Наприкінці березня 2015 року його призначено заступником військового прокурора Західного регіону України — начальником слідчого управління. Із вересня 2016-го — перший заступник військового прокурора Західного регіону України.

Христина ГОРОБЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»