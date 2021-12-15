Євросоюз має трансформувати свою солідарність із Києвом у конкретні дії: запровадити нові санкції проти Кремля, направити в Україну військову місію та заморозити «Північний потік-2»

Євродепутати закликають керівництво Євросоюзу та уряди країн-членів ЄС покласти край політиці умиротворення агресора у відносинах з Росією та представити Москві чіткий перелік нових жорстких санкцій. Їх має бути негайно введено в дію, якщо російська влада розпочне військову операцію проти України. Про це йшлося під час дебатів «Ситуація на українському короні та на окупованих Росією територіях України», які відбулися на сесійному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Сподівайся на краще, готуйся до гіршого

Обмінятися думками із законодавцями про ескалацію на кордоні України та Росії у Страсбург приїхав високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. За його словами, останні тижні він лише те й робить, що говорить з міжнародними партнерами про стягування російських військ і техніки до кордонів з Україною. І хоч російська сторона стверджує, що нічого особливого не відбувається й РФ переміщує війська у межах своєї території, «стурбованість українців можна зрозуміти, якщо взяти до уваги прецедент, який трапився між Україною та Росією».

За словами Жозепа Борреля, ЄС рішуче налаштований «на режим запобігання подальшій ескалації» на українсько-російському кордоні. Для цього західні політики й дипломати опрацьовують найрізноманітніші сценарії, які можуть трапитися найближчими днями чи тижнями. «Звичайно, ми сподіваємося на ліпше. Але готуємося до гіршого. І якщо ситуація погіршиться, то, безсумнівно, ми будемо готові відповісти», — заявив головний європейський дипломат, пообіцявши, що «політична та економічна ціна» ймовірної російської агресії проти України буде надвисокою.

«Слава Україні!» від євродепутатів

Представники майже всіх політичних груп, які взяли слово на дебатах, були одностайними у своїй позиції. Вони висловлювали підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засуджували намагання російської влади залякати українців і західні демократії та закликали ЄС виробити одностайну й безкомпромісну позицію щодо запровадження санкцій, з якими неминуче зіткнеться Москва, якщо наважиться на нову ескалацію.

«Ми закликаємо Європейську раду підготувати пакет жорстких санкцій, які містять замороження європейських активів тих, хто має зв’язок із Кремлем. Якщо Путін і російські олігархи розуміють лише мову сили та грошей, вони мають знати, скільки втратять, якщо не змінять лінію поведінки, якої дотримуються протягом останніх місяців», — заявив євродепутат від «Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів» португалець Педро Маркес.

Литовський євродепутат-ліберал Пятрас Ауштрявічюс назвав Росію «ведмедем, який сердито гарчить на європейських кордонах і намагається нас налякати». Він обурився, що Росія, яка порушує міжнародне право, погрожує іншим країнам ультиматумами й червоними лініями. «Повзуча гібридна стратегія, залякування, військовий тиск Росії становлять загрозу для українського суверенітету, — констатував євродепутат. Він закликав ЄС направити в Україну військову дорадчо-тренувальну місію ЄС. — Нам треба трансформувати нашу солідарність у щось конкретне. Слава Україні!» — завершив виступ депутат.

Уроки бухарестського саміту НАТО

Умиротворення агресора, який цькує слабшого сусіда, аморальне і контрпродуктивне, що не раз доводила історія. «Україна стала мішенню Росії не тому, що становила загрозу, а тому що українці обрали європейські цінності», — сказала німецька євродепутатка від зелених Віола фон Крамон-Таубадель. Вона закликала ЄС показати зуби Кремлю. «Відключіть Росію від SWIFT, заморозьте «Північний потік-2» і накладіть санкції на Путіна та його оточення. Станьте на захист України!» — закликала євродепутатка.

До прикладів з новітньої історії вдався і польський депутат від Європейської народної партії Радослав Сікорський. Він пригадав, що 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Захід уже піддався тискові Росії й не надав плану на членство в альянсі Грузії й Україні. «І що зробив відтоді Путін? Напав на Грузію, Донбас, анексував Криму, порушив Будапештський меморандум і розмістив «Іскандери» у Калінінградській області», — нагадав присутнім політик.

«Корисні ідіоти» та кліше російської пропаганди

Особливість нинішніх дебатів з українського питання полягала в тому, що на виступ записалося багато позафракційних депутатів, які переважно представляють крайні праві партії. У виступі французький євродепутат Тьєрі Маріані, який не раз відвідував анексований Крим, вимагав «більшої автономії для Донбасу», схвально говорив про кримський референдум, засуджував «переслідування російськомовних» в Україні й навіть загадав про Степана Бандеру.

Ці та інші виступи праворадикалів з Німеччини, Італії, Словаччини та Іспанії викликали обурення присутніх. Французька євродепутатка від групи лібералів Наталі Луазо заявила, що в сесійній залі присутні «корисні ідіоти». Вона зазначила, що хоч цей вислів належить Леніну, він актуальний нині в Європарламенті.

«Але я хочу сказати українцям: не бійтеся, доки «корисні ідіоти» в Європі в меншості, ми, більшість, стоятимемо поряд з вами», — сказала політикиня. А німецький євродепутат від зелених Сергій Лагодинський вирішив витратити відведений йому час не на підготовлений виступ, а на те, щоб «відреагувати на цей цирк» і не дозволити «поширювати фейкові факти» із трибуни Європарламенту.

Його підтримав французький євродепутат від групи соціалістів і демократів Рафаель Глюксманн. «Ми ситі «корисними ідіотами» та російською пропагандою: Росія напала на Грузію, бо Грузія винна, захоплення Криму — це вина України, але ніколи не винен Путін. Ви все ще захищаєте Путіна, бо віддаєте перевагу російським, а не європейським інтересам», — заявив Рафаель Глюксман.

У четвер по обіді резолюцію «Ситуація на українському короні та на окупованих Росією територіях України» буде винесено на голосування Європарламенту.