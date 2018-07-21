Нещодавно на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Майорське» на Донеччині провели незвичне для цього об’єкта навчання, в якому взяли участь підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, а також прикордонники і представники фіскальної служби. Усі разом вони опрацьовували проведення радіаційного контролю громадян і транспорту, що перетинають лінію розмежування, і подальші спільні дії в разі виявлення небезпечного забруднення.

«Метою проведення тренування було напрацювання взаємодії та спільних дій сил і засобів, залучених до виконання заходів із гарантування національної безпеки і оборони, до реагування на можливі надзвичайні ситуації радіаційного та хімічного характеру», — повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.

Такого жахіття не було ніколи

Це тренування — закономірне бажання згаданих служб бути напоготові у відповідь на події на тимчасово окупованій території, де починають справджуватися невтішні прогнози фахівців щодо істотного погіршення стану навколишнього середовища. Реалії справді суворі, гнітючі й небезпечні. Адже за всі понад 100 років, відколи в краї працюють потужні підприємства металургійної, вугільної та хімічної промисловості, ще не було такої наруги над довкіллям, яку останнім часом вчинила тут влада самопроголошеної з ініціативи і за підтримки Кремля «республіки».

Старі люди можуть підтвердити: такої вакханалії не було навіть у важкі 1941—1943 роки окупації під час Другої світової війни. «Ми добре пам’ятаємо: підірвані й затоплені перед відступом Червоної армії шахти німці поступово відновили: з них відкачали воду і видобували вугілля. Так робили окупанти, які прибули сюди з далекої чужої країни. А тепер наші ж земляки і «патріоти Донбасу», які виросли на цій землі, активно знищують промисловість краю і завдають величезної шкоди довкіллю! Хаотичне затоплення розграбованих шахт вже обернулося великою бідою для нас усіх!» — обурюється житель Єнакієвого.

Фахівці вже не раз застерігали про фатальні наслідки затоплення вугільних підприємств: хімічні й радіоактивні речовини потрапляють у підземні води, а звідти — в місцеві водойми. І радіус небезпечного забруднення збільшуватиметься. Експерти моніторингової місії ОБСЄ вже зафіксували значне перевищення концентрації азоту, фосфору та інших речовин у великих тутешніх річках Кальчик, Кальміус, Клебан-Бик, Сіверський Донець — головне джерело питної води для жителів Донецької і Луганської областей.

Дедалі частіше спостерігається підтоплення і просідання ґрунту, виштовхування на поверхню вибухонебезпечних речовин, що загрожують вибухами. Та й це ще не все. Радіоактивним ураженням великої території може обернутися затоплення небезпечного підземелля шахти «Юнком», яке після проведеного у 1979 році ядерного вибуху тривалий час зберігалося в режимі сухої консервації. Навіть самі жителі «республіки» вражені цинізмом своїх «вождів», які, заявивши про нестачу коштів на відкачування води, в середині квітня почали затоплювати виробки, де зберігаються залишки продуктів вибуху — цезію і стронцію.

А те, що на українських КПВВ на лінії розмежування почали тренуватися рятувальники ДСНС та бійці армійських хімічних підрозділів, свідчить про розуміння високої ймовірності екологічної катастрофи за прогнозованим сценарієм. Адже лихо не має кордонів: у разі розгерметизації небезпечної капсули на «Юнкомі» радіоактивне забруднення загрожуватиме не тільки жителям окупованої частини Донеччини поблизу Єнакієвого та Горлівки, а й людям на українській території краю. Фахівці припускають, що екологічне лихо дістанеться навіть до Ростовської області Росії.

Симптоми захворювань схожі

А тим часом жителі «республіки» дедалі частіше почали нарікати на погіршення стану здоров’я і дивні симптоми, яких раніше не було. Навесні помітно побільшало випадків захворювання на сальмонельоз у людей з населених пунктів Горлівської агломерації. З початком літа потерпілих побільшало. А ось у соціальних мережах версій про результат дії підземних забруднених вод і зокрема радіоактивних речовин не бракує. Та й симптоми легкої форми променевої хвороби і сальмонельозу — нудота, діарея — теж схожі.

Саме з такими ознаками недавно з’явилися на КПВВ «Майорське» двоє людей, які їхали на українську територію з окупованої Горлівки. У чоловіка та його супутниці були помітні симптоми сильного отруєння, їм довелося надавати медичну допомогу і навіть госпіталізувати. Діагноз потерпілих встановлюють, але те, що в цьому разі довелося задіяти представників підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, багатьох насторожило.

Розповіді про поширення радіоактивного забруднення внаслідок затоплення шахт і відповідної дії підземних вод поки що здебільшого мають статус прогнозів, припущень і версій. Надати достовірні дані про реальний стан справ можуть лише фахівці після того, як візьмуть проби і проведуть виміри радіаційного й хімічного фонів на потенційно небезпечній території. Але українські спеціалісти не мають доступу на той бік лінії розмежування, а в «республіці» не мають наміру вивчати і тримати ситуацію під контролем.

Почавши у квітні затоплювати «Юнком» із радіоактивною капсулою, лідери «ДНР» заспокоювали місцевий люд висновками вчених із Санкт-Петербурга про повну безпеку такого кроку. До речі, це різко прокоментував опальний польовий командир Ігор Безлер («Бєс»), який побував у рідній Горлівці й побачив все на власні очі. «Сказати, що брехня місцевих ЗМІ, які підлеглі придуркові Захарченку, і те, як це подають російські ЗМІ, не відповідає дійсності, — це нічого не сказати. Затоплюють навіть шахту «Юнком»! Ховаючись за висновками ідіотів з Росії, клоуни з керівництва ДНР затоплюють шахту, де було здійснено підземний ядерний вибух!» — написав він у соцмережі.

За словами представників силових структур, які чергують на українських КПВВ, влітку тут справді побільшало випадків, коли люди через погіршення самопочуття потребували допомоги медиків. Проте за офіційною версією, причинами цього стають спека, похилий вік подорожніх та інші. Серед них поки що не згадують радіаційного чи хімічного забруднення. Однак факт, що відповідні державні служби почали проводити тренування з ліквідації ймовірних небезпек, залишається фактом.