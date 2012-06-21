Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Бюджетні кошти були й залишаються для шахраїв дуже ласим шматком. Як тільки випадає нагода, хтось та й зазіхне на них. Минулої зими в голові одного із занадто підприємливих черкаських ділків склалася, як на його думку, безпрограшна схема. Все виглядало так. Одна з підрядних фірм нібито взялася за прибирання вулиць обласного центру від снігу та ожеледиці. Що й казати — благородне заняття. На це один із департаментів Черкаської міської ради виділив пристойну суму — понад 900 тисяч гривень.
Сказано — зроблено. Гроші на фірму надійшли, але ось біда: зима виявилася безсніжною. Прибирати фактично було нічого. І хоч цей факт для городян став приводом для насмішок і глузувань, чиновники гадали, що все мине, розтане, як той фіктивний сніг. Не розтануло. Недавно заступнику керівника одного з департаментів Черкаської міської ради, який і підписував документи на оплату невиконаної роботи, Черкаська місцева прокуратура вручила підозру. Як встановило слідство, посадовець підписав акт наданих послуг з оброблення вулиць та доріг в м. Черкаси технологічними реагентами у відповідні періоди грудня 2019 року, коли потреби в цьому не було. За це доведеться відповідати.
Черкаська місцева прокуратура разом зі слідчими Головного управління Національної поліції України в Черкаській області «розкопала» ще одну схему незаконного збагачення. Четверо підприємців з Черкас та Черкаського району ще позаторік, підробивши документи, поставили одному з закладів охорони здоров’я під виглядом нових уживані медичні вироби. Сума завданої місцевому бюджету матеріальної шкоди сягнула більш як 7 млн. грн. Це тим більше неприпустимо, адже мова йде про лікувальний заклад. Членам організованого злочинного угруповання оголошено обґрунтовану підозру.