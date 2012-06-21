Укрспирт не буде застосовувати другий етап підняття ціни на спирт, який планувався з 1 березня 2017 року. Про це йдеться на сайті підприємства.
«На виконання протокольного доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України за результатами робочої зустрічі... ДП «Укрспирт»з 01.03.2017 року не застосовує другий етап підвищення ціни на спирт етиловий ректифікований», —зазначається в повідомленні.
Зустріч щодо обговорення цінової політики ДП «Укрспирт»відбулася 27 січня за участю міністра аграрної політики Тараса Кутового, представників Мінагрополітики, ДП «Укрспирт», асоціації «Легальних виробників алкоголю», провідних підприємств виробників алкогольних напоїв держпідприємства.
Нагадаємо, в середині січня Укрспирт анонсував рішення про підвищення цін на спирт з 1 березня на 8%.
Загальна виробнича потужність ДП «Укрспирт»— понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.