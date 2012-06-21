Цього року під час доброчинної виставки-продажу в індійській столиці вперше представили українську культуру. Крім нашого посольства, організацією українського стенда займалися й представники діаспори. Вагомий внесок у цю добру справу зробила засновниця Школи індійського танцю «Амріта» в Тернополі Еліна Абакарова-Нісчал.
За словами пані Еліни, цього року участь у виставці взяли понад 57 представництв, які репрезентували культуру своїх народів. Серед них Чехія, Туркменістан, Ірландія, Японія, Узбекистан та інші. Українці одяглися у вишиванки. У багатьох учасників і відвідувачів заходу українське вишиття викликало справжнє захоплення, подив, тож прагнули сфотографуватися з нашими співвітчизниками.
«Дуже приємно, що оператори індійського телебачення та іноземні журналісти найчастіше зупинялися саме перед нашим стендом, — зазначає Еліна Абакарова-Нісчал. — Гостей цікавили передусім вишиванки, сувеніри з петриківським розписом, авторські футболки, віночки, прикраси».
І, звісно, кожен міг скуштувати страви української національної кухні. А ще пані Еліна виконала класичний індійський танець «Натанам Адінар», поставлений засновницею школи «Калакшетра» Рукміні Деві Арундейл на поезію Гопалакрішни Бгараті. Ця композиція викликала чимале захоплення, тож на прохання гостей та ведучих тернополянка станцювала цього дня її двічі.
Тим часом інша українка з тернопільським корінням — художниця Галина Чаудхарі відкрила днями в Нью-Делі за організаційної підтримки Індійської ради з питань відносин у сфері культури персональну виставку «Калейдоскоп». Авторка використовує у творчості різноманітні стилі та барви. В експозиції мисткиня представила полотна, які писала з 1980-х і досі.
У Тернополі в той час говорили про Індію. Дізнатися більше про цю країну, навчитися елементів індійського народного танцю українці мали змогу під час заходу «Індія далека та близька», який організували у другій міській бібліотеці для дорослих. Пізнавальну святкову атмосферу допомогли створити індійські студенти, які навчаються в Тернопільському державному медичному університеті ім. Івана Горбачевського. Учасники Школи танцю «Амріта» продемонстрували глядачам майстерність.