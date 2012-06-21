Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївські співробітники рибоохорони провели рейд, під час якого зафіксували порушення законодавства. Так, на Центральному ринку міста та ринку «Колос» продавці збували незаконні знаряддя лову, так звані «доріжки». На них складені протоколи про адміністративні правопорушення, якими передбачено відповідальність за зберігання або продаж заборонених знарядь лову.
Протягом останнього тижня рибоохоронці вилучили понад 70 таких браконьєрських знарядь. Це сітки, раколовки та «доріжки». Згідно законодавства, забороняється як використання таких знарядь вилову риби, так і виготовлення, продаж, реклама або їх зберігання.
Тож державні інспектори контролюють не лише дотримання норм законодавства на водоймах, а також у точках продажів при реалізації знарядь цих незаконних засобів лову.
Як зазначає начальник управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області Євген Міщенко, – «протягом останнього тижня кілька сіток були вилучено під час рейду на річці Інгул, а креветочні сітки та раколовки – у Південному Бузі біля села Білоусівка Вознесенського району.
Ще кілька раколовок і шість сіток вилучені з річки Південний Буг під час рейдів в Первомайському районі. Також інспектори провели два спільних рейди із співробітниками водної поліції вздовж Березанського лиману. У результаті оперативних заходів за останній тиждень Миколаївський рибоохоронний патруль зафіксував 33 порушення законодавства в сфері охорони водних біоресурсів. Складено шістнадцять протоколів згідно з Кодексом України про адміністративні порушення.