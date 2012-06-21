У зв’язку зі зниженням закупівельної ціни на молоко селяни Роменського району на Сумщині вирішили створити власний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив із заготівель та переробки тваринницької продукції.
Як повідомив голова Роменської РДА Валерій Білоха, керівництво району вже звернулося до ПП «Рось» Роменського молочного комбінату з проханням передати у розпорядження майбутнього кооперативу холодильне обладнання, яке нині знаходиться в 9-ти населених пунктах району.
А тим часом на зниження закупівельних цін місцеві селяни відповідають відмовою співпрацювати із заводами. Зокрема, мешканці Ярошівки, Нової Греблі, Рогинець та інших сіл вирішили не здавати молоко, а організувати кооператив, аби не бути залежними від заготівельників.