У селищі Побєда Новоайдарського району Луганщини відбулось урочисте відкриття пам’ятного знака на честь військовослужбовців 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади, які загинули внаслідок масованого артилерійського удару, завданого з території РФ окупаційними військами із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Смерч». «Захід зібрав дуже багато гостей, адже артилерійський обстріл селища у вересні 2014 року, під час якого загинуло 17 наших військовослужбовців, об’єднав долі жителів двох областей — Луганської та Сумської», — підкреслив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
Було відзначено стійкість, мужність і відданість Батьківщині українських військових. Священик відслужив панахиду за загиблими, присутні поклали квіти до пам’ятного знака та місць загибелі наших воїнів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»