У мережі з'явилися фотографії нових гелікоптерів SL-231 Scout українського виробництва. Їх оприлюднили на сторінці «Зроблено в Україні» у Facebook.
«Ось такі красені роблять на авіаційному заводі в Київській області. Два з них днями відправляться замовнику. SL-231 Scout – український багатоцільовий легкий вертоліт від НТК «Горизонт», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що вертоліт розроблений ТОВ КБ «Горизонт-12» відповідно до міжнародних стандартів АП-27 (FAR-27). Розробку гелікоптера почали ще в 2012 році. Перший прототип представили на IX Міжнародному авіаційно-космічному салоні Авіасвіт-XXI в Києві. Перший льотний екземпляр зібрали в 2014 році і випробували у січні 2015 року, пише Zaxid.net.
Вертоліт має одногвинтову схему з трилопасним несучим гвинтом. Рульовий гвинт дволопасний. Безпустотна конструкція лопастей несучого гвинта забезпечує кращі механічні властивості лопасті і дозволяє уникнути накопичення вологи всередині лопастей, що відкриває можливість експлуатації SL-231 в країнах з вологим кліматом. Каркас гелікоптера – це клепана конструкція з дюралюмінієвого сплаву. На офіційному сайті виробника вказано, що ця модель гелікоптера коштує 195 тисяч доларів.