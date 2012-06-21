Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Науковці з китайського Інституту палеонтології і палеоантропології хребетних в озері на північному сході країни знайшли фрагменти скам'янілих решток доісторичної пташки. Незвичайність знахідки полягає в тому, що у тварини, яка за життя досягало розмірів середнього кулака, вчені ідентифікували вкрай незвичайний череп, який найбільше схожий на череп одного з найбільш гігантських динозаврів у світі – тираннозавра рекса. Датування показало, що ця істота мешкала на планеті 120 мільйонів років тому. Інформацію про знахідку публікує видання Nature Communications.

За життя птащка була здатна вільно вміститися на долоні, а довжина її черепа склала не більше кількох сантиметрів. При цьому, найбільше за різними функціональними особливостями черепна коробка пташки нагадує череп гігантського хижого динозавра. Викопну тварину визнано невідомим науці видом. Однак, судячи з будови тіла, птах відноситься до енантіорнітінів – великої групи, відомої з часів крейдянго періоду. Це були перші представники птахів на планеті, саме тому вони багато в чому так схожі з динозаврами. Однак, така схожість черепів вчені побачили вперше.

Перш за все, у знайденій доісторичній пташці кістки черепа не рухалися одина до одної, як це характерно для всіх пташиних. Крім того, у скроневих ділянках вчені виявили кілька кістяних дуг, до яких кріпилися жувальні м'язи. Така будова черепа досі зустрічається у алігаторів та ящірок. І саме таку особливість черепа мали вимерлі гігантські рептилії, попередники птахів.