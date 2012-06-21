Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

На Закарпатті триває реконструкція однієї з найстаріших фортець із тих, які добре збереглися і перебувають під державною охороною — Невицького замку під Ужгородом.

Під час цих робіт археологи відновили вхід до вежі дожон, який раніше був недоступним. І тут на них чекало відкриття: за замурованим входом дослідники натрапили на старовинний підвал, а в ньому — артефакти. Зокрема, у підвальному приміщенні площею до 12 квадратних метрів на глибині близько 4 метрів знайшли масивний наконечник стріли, зробленої для арбалету. Серед знайденого і старовинні кахлі, виготовлені наприкінці XVI — у першій половині XVII століть. Археологи припускають, що в нововідкритому підвалі зберігали продукти харчування і вино, оскільки приміщення дуже вологе.

Після укріплення фундаменту мурів це підвальне приміщення зроблять доступним для огляду. Знайдені тут речі передадуть до Закарпатського обласного краєзнавчого музею, де вони збагатять експозицію ранньомодерного часу.