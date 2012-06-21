Японські автовиробники зробили справжній технологічний прорив і сказали своє слово в такій галузі, як енергетика без вуглеців. Першою ластівкою став автомобіль Toyota Mirai з водневим двигуном.
Про це інформують іноземні ЗМІ.
Японський седан Mirai працює тільки на водні. Завдяки цьому шкідливих вихлопів у автомобіля немає, він виробляє чисту воду. Однієї заправки цьому автомобілю вистачає майже на
Автомобіль продаватиметься лише на японському ринку, а ціна екологічної автівки становитиме 60 тисяч доларів. Влада вже заявила, що покупці «зелених» седанів будуть отримувати від держави субсидії в розмірі 17 тисяч доларів, це майже 30% ціни авто.
Енергію автомобіль отримує за рахунок того, що в унікальному двигуні відбувається реакція окислення водню в електрохімічному генераторі. Потужність електричного двигуна – 136 кінських сил.