Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як розповів міський голова Умані Олександр Цебрій в ефірі одного з телеканалів, посилаючись на інформацію Міністерства внутрішніх справ та міграційної служби України, у місті нині вже перебуває близько 2,5 тисяч паломників-хасидів. 10 із них мають позитивний результат тесту на наявність коронавірусної інфекції, що з’ясувалося після досліджень. Перебіг хвороби в них поки що легкий. У разі загострення пацієнтів з готелю переведуть до міської лікарні.
Відзначення іудейського Нового року, на яке прибули іноземці, відбудеться 18-20 вересня. Однак із 28 серпня до 28 вересня кордон України, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, закритий для іноземних громадян у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації.
В Ізраїлі, звідки прибуло чимало гостей, рівень зараження коронавірусом, особливо серед хасидів, дуже високий
Тим часом у мережі вперше в історії з’явився віртуальный тур по одному з головних місць паломництва брацлавських хасидів в Умані — по приміщенню, де знаходиться могила цадика Нахмана.
Онлайн-тур спроєктувала компанія Newstone AECC — один із лідерів в індустрії 3D й лазерного сканування — для тих, хто через пандемію не зможе відвідати Умань цього року.