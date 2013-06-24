У Парижі перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель­Енані, на якій обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці.

Дружина Президента подякувала Халеду Ель­Енані за його особисту підтримку України, незмінну солідарність ЮНЕСКО з нашими людьми та допомогу в реалізації проєктів Фундації Олени Зеленської.

Перша леді окремо відзначила, що 8 липня у штаб­квартирі ЮНЕСКО встановили інсталяцію «Дуальна парта». Вона символізує історію мільйонів дітей, чиє дитинство та навчання було зруйновано російською агресією, і водночас є закликом до міжнародної спільноти посилити захист права на освіту під час війн та збройних конфліктів.

«Коли ми задумували цей проєкт, то хотіли саме показати (замість тисяч слів) наслідки російської війни для освіти і шкільного життя. І тепер парта відвідує провідні світові інституції (зокрема ПАРЄ в Страсбурзі, Палац Націй ООН у Женеві), щоб свідчити про понад 4 тисячі навчальних закладів України, пошкоджених чи зруйнованих росією», — зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська розповіла, що росія пошкодила чи зруйнувала в Україні вже майже 2 тисячі пам’яток культурної спадщини та понад 2,5 тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

«Наша держава не лише має підтримку міжнародних партнерів, а й робить внесок у формування глобальної політики захисту освіти: входить до складу Керівного комітету високого рівня із досягнення Цілі сталого розвитку 4 та до експертної групи ЮНЕСКО із захисту освіти від нападів. Переживаючи вороже руйнування, ми хочемо застерегти і вберегти від нього решту світу», — сказала вона.

Перша леді відвідала Музей архітектури та культурної спадщини Франції, де ознайомилася з виставкою «Спадщина, що чинить опір. Від Тімбукту до Одеси». Виставка розповідає про руйнування пам’яток культури, історії та архітектури у воєнний час, а також про опір, захист і відновлення культурної спадщини. Особливу увагу експозиція приділяє Україні. Виставка документує злочини та водночас демонструє зусилля українських і міжнародних партнерів зі збереження культурної та природної спадщини. До її підготовки долучилися представники української музейної спільноти, Посольство України у Франції та міжнародні партнери за підтримки ЮНЕСКО.

Перша леді наголосила, що відвертий погляд Європи на руйнування в Україні потрібен для документування злочинів, покарання злочинців і відновлення культурної спадщини.

Дружина Президента подякувала Музею архітектури та культурної спадщини Франції та іншим французьким інституціям, які вже залучені до збереження української архітектури. Один із таких напрямів — освітньо­дослідницький проєкт Школи Шайо, що об’єднує українських та європейських фахівців навколо архітектурних скарбів чорноморського узбережжя, повідомляє Офіс Президента.