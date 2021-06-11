Підсумки першого кварталу 2021 року свідчать, що банківська система України впевнено залишає зону економічних ризиків, яка виникла через COVID-19. 2020 року зниження ВВП на 4% мало вплинуло на зниження якості кредитних портфелів банків. З 56 банків, які брали участь у рейтингу, 28 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному портфелі), в жодного з 56 не було від’ємного чистого процентного доходу. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зниження прибутковості, хоч кількість збиткових банків у рейтингу зменшилася до трьох.

Традиційно перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перший квартал 2021 року він отримав чистий прибуток у сумі 1,087 млрд грн. На 01.04.2021 року частка NPL у кредитному портфелі банку становила всього 3,42%, що значно менше середньоринкового показника рівня NPL у кредитному портфелі банків.

Другу позицію в рейтингу надійності займає ПРАВЕКС БАНК. За даними НБУ, за перший квартал 2021 року його чистий процентний дохід становив 79,7 млн грн, а чистий комісійний дохід — 24,9 млн грн. На 01.04.2021 року частка NPL у кредитному портфелі банку мала вигляд кращий, ніж у середньому в банківській системі, і становила всього 1,13%, що в 17 разів менше, ніж середній показник у банках, які взяли участь у рейтингу.

Третю позицію в рейтингу посів банк з українським капіталом ТАСКОМБАНК. Його чистий процентний дохід за перший квартал 2021 року становив 387,96 млн грн, а чистий комісійний дохід — 105,85 млн грн. На 01.04.2021 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 8,24%, це один з найменших показників серед банків з українським капіталом і, звісно, значно нижче від середнього показника у банківській системі.

За перший квартал 2021 року ТАСКОМБАНК скоротив частку NPL на 3,12 п.п.

У ТОП-10 лідерів рейтингу входить Піреус банк. За даними НБУ, він завершив перший квартал 2021 року з чистим процентним доходом 56,271 млн грн. Частка проблемних кредитів у його портфелі становила всього 0,92% за середнього показника на рівні 19,32% у банках, які взяли участь у рейтингу.

Понад два роки до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, його чистий прибуток за перший квартал 2021 року становив 18,835 млн грн, а чистий процентний дохід — 102,507 млн грн. Банк продовжує показувати стійку тенденцію зростання доходів, попри кризові явища та низькі темпи відновлення ділової активності в Україні. На початок другого кварталу 2021 року частка проблемних кредитів у портфелі цього банку становила 5,68%, що майже втричі менше, ніж у середньому в банках, які брали участь в рейтингу. За перший квартал 2021 року банк знизив частку NPL у кредитному портфелі на 1,28 п.п.

Традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. За даними НБУ, його чистий процентний дохід за перший квартал 2021 року становив 123,077 млн грн, а чистий комісійний дохід — 8,383 млн грн. Перший квартал 2021 року Форвард Банк завершив з чистим прибутком 5,005 млн грн. На 01.04.2021 року рівень NPL банку дорівнював майже 14% і був в 1,5 раза нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які брали участь у рейтингу, що з огляду на його спеціалізацію на кредитуванні населення можна вважати показником ефективної кредитної політики.

Додатково слід зазначити, що всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють у роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків знов найуспішнішим виявився ПриватБанк, який упевнено увійшов до ТОП-5 банків з надійними депозитами. За 2019 рік його прибуток становив 32,609 млрд грн, за 2020-й

— 25,305 млрд грн, а за перший квартал 2021 року — 2,385 млрд грн.

Також хороші результати показав Укргазбанк. На 01.04.2021 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 15,26%. Банк, за даними НБУ, завершив 2020 рік із прибутком 542,762 млн грн, а прибуток за перший квартал 2021 року становив 244,058 млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав скромніші результати, але його діяльність теж була прибутковою. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі Ощадбанку на початок другого кварталу 2021 року становила 49,09%. Агентство нагадує, що за 2019 рік частка поганих кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., за 2020 рік вона знизилася на 5,46 процентних пункти, а за перший квартал 2021 року відбулося зниження ще на 2,31 п.п.

Укрексімбанк завершив перший квартал 2021 рік із чистим процентним доходом на рівні 802,966 млн грн і чистим комісійним доходом 204,308 млн грн. Чистий прибуток банку після оподаткування у першому кварталі 2021 року становив 324,904 млн грн.

ТОП-12 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка — не рекомендація придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018-го, слід враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували за даними дев’яти місяців 2020 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 31 травня 2021 року включно, їх враховували під час оцінки.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг» (Україна)