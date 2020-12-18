14 грудня 2020 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) опублікувало 31-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. У рейтингу за підсумками дев’яти місяців 2020-го взяли участь 56 із 60 банків, за даними яких проводило моніторинг агентство. Усі чотири банки за участю держави у капіталі завершили цей період із прибутком, найвищі показники були, як і за підсумками 2019 року, у ПриватБанку.

Усі чотири банки з державною часткою, які активно працюють у роздрібному бізнесі, увійшли у групу банків з надійними депозитами. Серед держбанків найуспішнішим виявився ПриватБанк, який впевнено увійшов до ТОП-5 банків з надійними депозитами. За 2019 рік прибуток банку становив 32,609 млрд грн, а за 9 місяців 2020 року — 21,279 млрд грн. Чистий процентний дохід ПриватБанку за 2019 рік становив 19,667 млрд грн, а за перші дев’ять місяців 2020-го — 15,847 млрд грн. Співвідношення між чистим комісійним доходом і чистим процентним доходом банку за підсумками дев’яти місяців 2020 року становило 82,04%. Діяльність банку залишалася прибутковою.

Хороші результати показав Укр­газбанк. Станом на 01.10.2020 року частка NPL у кредитному портфелі банку становила 15,84%. Банк, за даними НБУ, завершив дев’ять місяців 2020 року із прибутком 685,188 млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав скромніші результати, але його діяльність також була прибутковою. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі Ощадбанку на початок четвертого кварталу 2020 року становила 53,18%. Агентство нагадує, що за 2019 рік частка поганих кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., а за перші дев’ять місяців 2020 року частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилась на 3,67 процентних пункти.

Укрексімбанк завершив перші три квартали 2020-го із чистим процентним доходом на рівні 751,241 млн грн та чистим комісійним доходом 576,77 млн грн. Збиткову роботу банку 2020 року було зумовлено, ймовірно, списанням проблемних кредитів. За дев’ять місяців 2020 року частка NPL у кредитному портфелі банку знизилася на 7,03 п.п., до 51,27%.

Традиційно перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів посідає Райффайзен Банк Аваль. За дев’ять місяців 2020 року він отримав чистий прибуток у сумі 3,121 млрд грн. Станом на 01.10.2020 року частка NPL у кредитному портфелі банку становила всього 7,55%, що, як і раніше, в рази менше від середньоринкового показника рівня NPL у кредитному портфелі банків.

Понад два роки до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, його чистий прибуток за дев’ять місяців 2020 року становив 119,24 млн грн, а чистий процентний дохід — 203,312 млн грн. Банк показує стійку тенденцію зростання доходів попри охолодження ділової активності в Україні. Частка проблемних кредитів (NPL) у портфелі банку має позитивну тенденцію до зменшення. На 01.10.2020 вона становила 13,32%, на 01.11.2020 — 10,59%, а на 01.12.2020 — лише 6,90%, що в рази менше, ніж у середньому в банках, які брали участь у рейтингу.

Традиційно до банків із найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Forward Bank. За даними НБУ, його чистий процентний дохід за дев’ять місяців 2020 року становив 226,183 млн грн, а чистий комісійний дохід — 32,527 млн грн. За перші три квартали 2020-го Forward Bank знизив рівень NPL на 30,59 п.п. до 9,91%. На 01.10.2020 року рівень NPL банку був у 2,2 раза нижчим за середнє значення цього показника серед банків, які брали участь у рейтингу.

Попри значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозують на 2021 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію перебігу подій. Однак агентство очікує погіршення ситуації на кредитному ринку і зростання частки проблемних кредитів у банківських портфелях. У третьому кварталі банки ще рухалися за інерцією і багато з них показали зниження частки NPL, хоч прибутки банківського сектору скорочувалися здебільшого за рахунок збільшення резервів за кредитами.

Фактично зростання резервів показує, що якість кредитних портфелів погіршується, але ситуація не критична, щоб вплинути на рівень NPL у секторі загалом.

Агентство припускає, що номінально за підсумками 2020 року рівень NPL буде знижено у банківській системі за рахунок розчищення банківських балансів у державних банках. Для приватних та іноземних банків номінальне покращення статистики може не вплинути на реальну якість портфелів, яка залежатиме від того сценарію, за яким буде введено локдаун у січні 2021 року.

Найбільш негативний вплив коронакризи відчуватиметься у звітності банків за підсумками 2020 року. Підсумки, які нині показують банки за дев’ять місяців 2020-го, демонструють, що банківська система все ще прибуткова і рухається за інерцією, маючи певний запас міцності.

Як і раніше, агентство вважає, що згортання економічної активності в Україні відбулося дуже швидко, а відновлення буде повільним і не в повному обсязі до другої хвилі захворюваності. Саме до такого сценарію потрібно готуватися більшості економічних агентів, які працюють на кредитному ринку.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг»

(Україна)

ТОП-13 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначає не місце в таблиці, а рейтингова оцінка. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ.

Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017-й, а також за перший квартал та перше півріччя 2018-го, слід враховувати, що їх розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували за даними дев’яти місяців 2020 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку аж до 8 грудня 2020-го включно, їх враховували під час оцінювання.