Торік ставки за депозитними вкладами фізичних осіб в Україні знизилися фактично вдвічі. Це не порадувало тих, хто звик, що депозити в нашій країні пропонують за високими ставками і на них завжди можна було непогано заробити.

Тепер такого вже немає. Та щоб банкам не втрачати клієнтів, які, до речі, з депозитного ринку стали перебігати на ринок нерухомості, вкладаючи в неї кревні, фінансові установи вдалися до певних хитрощів: деякі банки пропонують так звані довгі вклади терміном на 5—10 років.

«Урядовий кур’єр» намагався з’ясувати, що це за ставки і чи сподобалися вони українцям.

То є попит чи ні?

На початку 2020 року середні ставки за депозитами у гривнях терміном 12 місяців, як кажуть менеджери банків, становили в середньому 15—18% річних. У доларах цей показник наблизився до 2,54%, а в євро — 1,09%. Торік ставки були нижчими, ніж 2019-го. На початку 2021-го ставки за річними депозитами відповідно становили 8,63%, 1,21% та 0,56%.

Слід одразу сказати: далеко не всі фінансові установи пропонують 5—10-річні депозити вкладникам. Більшість їх обмежується терміном два роки.

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова вважає, що на такі довгі депозити немає попиту в нашій країні: «Для банкірів велике щастя — залучення будь-якого депозиту. А люди не мають бажання вкладати гроші на значні терміни і шукають інші продукти на інших ринках, де можна заробити».

Експерт ринку Ярослав Колісник заявив «Урядовому кур’єру», що довгострокові депозити, особливо у валюті, в Україні мають неабияку перспективу. «Склалося так, що мало хто вже працює з доларами та євро. А попит на них є й у банків. Це ще один додатковий ресурс, який поповнюватиме їх. Деякі банки пропонують високі доларові депозитні ставки, про які українці вже призабули. Звісно, що це викликатиме неабияку зацікавленість», — додає експерт.

Хай там як, а установи, які надають послуги за довготривалими депозитами, є. І як кажуть, вони можуть поділитися корисною й позитивною інформацією про такі вклади.

Специфіка розміщення

Основна специфіка розміщення п’ятирічних депозитів, які пропонують деякі банки, полягає в тому, що заборонено і часткове, і повне дострокове їхнє повернення. Проте й виграшних моментів для фізичних осіб чимало.

Приміром, в «Альфа-банку» відсоткова ставка за п’ятирічним депозитом у доларах становить 5%. Такі самі вклади терміном на рік будуть непривабливими — лише 0,5%. Чи популярні довготермінові депозити в цій фінансовій установі?

За словами начальника управління депозитних продуктів банку Ірини Стрепетової, за весь час їхнього існування (з весни 2020 року) під такі вклади фінустанова залучила 60 мільйонів доларів. А що стосується гривневих депозитів, то банк не пропонує довготермінових вкладів за підвищеними ставками — вона залишається сталою і для річних, і для десятирічних депозитів.

В «Альфа-банку» було проведено моніторинг, і він довів, що більшість клієнтів, які користуються послугами довготермінового вкладання коштів, — вкладники з великою практикою. Саме вони добре знаються на всіх нюансах банківського ринку і навчилися обирати правильно фінансові установи та продукти, які ті пропонують.

Багаторічні депозити клієнтам пропонує й Укрексімбанк, який вважають банком для юридичних осіб. Ці депозити можна поповнювати: мінімальна сума становить 500 гривень, 100 доларів або 100 євро. Однак мінімальні суми вкладів досить пристойні, й далеко не кожен потенційний вкладник матиме такі кошти. Суми такі: 50 тисяч гривень, 2 тисячі доларів і 2 тисячі євро. Дострокове відкликання вкладів неприпустиме. Ставки за депозитами за десятирічними вкладами такі: 8,2% — за гривневими, 2,1% — за доларовими та 1,5% — у євро.

Як вважає директор департаменту роздрібного бізнесу Укрексімбанку Вікторія Грецька, за такими довготривалими вкладами ставка лише на 0,4% вища від показника депозиту терміном на два місяці. Щоправда, не відомо, чи такі депозити популярні в цьому банку.

Надають довгострокові депозити у доларах та євро у ГлобусБанку. Там можна оформити вклад терміном на п’ять років. На відміну від інших банків, сума депозиту може бути незначною — понад 200 доларів. Відсоткова ставка у цій фінансовій установі, щоправда, невелика порівняно з іншими: 2% у доларах та 1,5% у євро. Проте депозитні вклади можна поповнювати, а також, як зазначив «Урядовому кур’єру» менеджер банку, існує програма лояльності, згідно з якою можуть збільшити розміри відсоткової ставки. Менеджер не пояснив, коли саме це може статися, проте приємно це все слухати.

А от КристалБанк пропонує клієнтам, які відкривають п’ятирічні депозити, виплату щомісячно відсотків за вкладами, мінімальна сума яких становить 400 доларів. Звісно, що ставки за доларовими та євровими депозитами там не такі вже й високі: відповідно 1,25 та 0,5%. Проте для грошовитих вкладників, можливо, такі пропозиції стануть у пригоді.

Хай кожен вирішує сам

Перелік фінустанов, які надають послуги з оформлення довгострокових депозитів, невеликий. Але успіх у залученні клієнтів «Альфа-банку», який зібрав за неповний 2020 рік чималу суму, вражає. Звісно, більшість потенційних клієнтів не користуватиметься послугами з відкриття довгострокових депозитів. Однак те, що вони з’являються й у наш непростий час, доводить: на них є попит.

Це і зайве джерело поповнення обігових коштів для самих банків. Звісно, що кількість населення у період економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, з певною недовірою та побоюванням за завтрашній день дивиться на довгострокові вклади. І має на це право. А втім, кожен потенційний клієнт вирішує сам, які йому банківські продукти обирати і чому.