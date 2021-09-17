Підсумки першого півріччя 2021 року вказують, що банківська система України впевнено виходить з кризи: кредитні портфелі та ресурсна база банків продовжують зростати. За перші шість місяців 2021 року кошти клієнтів в цілому по банківській системі збільшились на 4,5%. Якість кредитних портфелів банків продовжувала покращуватись, зокрема і за рахунок видачі нових кредитів. Із 56 банків, які брали участь у рейтингу, у 33 банків знизилась частка неякісних кредитів (NPL) у кредитному портфелі. Діяльність більшості банків у першому півріччі 2021 року залишалась прибутковою: з 56 банків, які брали участь у рейтингу, тільки у 6 банків була зафіксована збиткова робота. Переважно банки з іноземним капіталом та державні банки надійно закріпились у групі лідерів рейтингу.

Лідери рейтингу

За підсумками першого півріччя 2021 року першу сходинку рейтингу очолив Креді Агріколь Банк. За перше півріччя 2021 року банк заробив чистий прибуток в обсязі 693,968 млн грн. Станом на 01.07.2021 року банк мав частку NPL у кредитному портфелі на рівні всього 2,43% при середньому значенні цього показника по 56 банках, які брали участь у рейтингу, на рівні 18,59%.

Традиційно високе місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перше півріччя 2021 року банк отримав чистий прибуток у сумі 2,334 млрд грн. Станом на 01.07.2021 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 2,86%, що значно менше середньоринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі вітчизняних банків.

Третю позицію в рейтингу надійності займає Правекс Банк. За даними НБУ, за перше півріччя 2021 року чистий процентний дохід банку становив 168,012 млн грн, а чистий комісійний дохід — 49,861 млн грн. Також станом на 01.07.2021 року частка NPL у кредитному портфелі банку була значно кращою, ніж у середньому по банківській системі, і становила всього 0,93%, що в 20 разів менше, ніж середній показник по банках, які брали участь у рейтингу.

Банки з лідерськими позиціями

Уже традиційне потрапляння ГЛОБУС БАНКУ до ТОП-10 лідерів рейтингу. За даними НБУ, чистий прибуток банку за перше півріччя 2021 року становив 29,52 млн грн, чистий процентний дохід — 212,626 млн грн, а чистий комісійний дохід — 77,783 млн грн. ГЛОБУС БАНК продовжує практику сталого зростання доходів, не дивлячись на доволі слабке поновлення ділової активності в Україні. Станом на 01.07.2021 року кошти клієнтів банку досягли позначки 4,203 млрд грн, що на 4,2% більше, ніж на початок 2021 року. Цей показник діяльності ГЛОБУС БАНКУ відповідав аналогічному показнику в цілому по банківській системі України.

Традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перше півріччя 2021 року становив 283,905 млн грн, а чистий комісійний дохід — 17,432 млн грн. Як зазначає НБУ, перше півріччя 2021 року АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив з чистим прибутком у 30,2 млн грн. Станом на 01.07.2021 року кошти клієнтів банку становили 1,956 млрд грн, що на 2,8% більше, ніж на початок року. Позитивна динаміка коштів клієнтів АТ «БАНК ФОРВАРД», на думку агентства, була обумовлена привабливими депозитними програмами банку та вдалою маркетинговою стратегією.

Стабільно надійні держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють у роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків укотре найуспішнішим виявився ПриватБанк, який упевнено увійшов до ТОП-10 банків з надійними депозитами. За 2019 рік прибуток банку становив 32,609 млрд грн, за 2020 рік — 25,305 млрд грн, а за перше півріччя 2021 року — 11,6 млрд грн. В свою чергу, чистий процентний дохід ПриватБанку за 2019 рік становив 19,667 млрд грн, за 2020 рік — 21,602 млрд грн, а за перше півріччя 2021 року — 10,570 млрд грн. Співвідношення між чистим комісійним доходом і чистим процентним доходом банку за підсумками першого півріччя 2021 року становило 79,64%.

Непогані результати показав Укр-газбанк. Станом на 01.07.2021 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила 17,36%. Банк, за даними НБУ, завершив 2020 рік з прибутком 542,762 млн грн, а перше півріччя 2021 року — з прибутком 726,428 млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав більш скромні результати, але його діяльність також була прибутковою. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі Ощадбанку на початок третього кварталу 2021 року становила 44,6%. Агентство нагадує, що за 2019 рік частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилася на 10,44 п.п., за 2020 рік вона скоротилась ще на 5,46 процентних пункти, а за перші 6 місяців 2021 року відбулося зниження на 6,79 п.п.

Укрексімбанк завершив перше півріччя 2021 року з чистим процентним доходом на рівні 1,874 млрд грн та чистим комісійним доходом у розмірі 499,366 млн грн. Чистий прибуток банку після оподаткування, за підсумками перших шести місяців 2021 року, становив 1,123 млрд грн.