Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки дев’яти місяців 2021 року вказують, що банківська система України впевнено зростає: кредитні портфелі та ресурсна база банків збільшуються. Так, за перші дев’ять місяців 2021 року кошти клієнтів загалом у банківській системі зросли на 5,33%. Якість кредитних портфелів банків покращилась зокрема за рахунок видачі нових кредитів. Із 56 банків, які брали участь у рейтингу, у 34 знизилася частка NPL у кредитному портфелі. Переважно банки з іноземним капіталом та державні банки надійно закріпились у групі лідерів рейтингу з надійними депозитами.

Лідери рейтингу

За підсумками дев’яти місяців 2021 року першу сходинку рейтингу очолив Райффайзен Банк Аваль. За дев’ять місяців 2021 року банк отримав чистий прибуток у сумі 4,437 млрд грн. Станом на 01.10.2021 року частка NPL у кредитному портфелі банку становила всього 2,77%.

Другу сходинку в рейтингу зайняв КРЕДОБАНК, який дев’ять місяців 2021 року завершив із прибутком до оподаткування 788,133 млн грн. З початку року КРЕДОБАНК скоротив частку NPL у кредитному портфелі на 2,49 п.п. до 6,68%, що знаaчно нижче середнього на ринку показника. З початку року КРЕДОБАНК продемонстрував рекордний приріст власного капіталу, який збільшився на 21,94%. За підсумками дев’яти місяців 2021 року чистий процентний дохід КРЕДОБАНКУ становив 1,467 млрд грн.

Третю позицію в рейтингу надійності депозитів посів банк з українським капіталом — ТАСКОМБАНК. За даними звітності банку, за дев’ять місяців 2021 року його чистий процентний дохід становив 1,287 млрд грн, а чистий комісійний дохід — 306,789 млн грн. Дев’ять місяців 2021 року банк завершив із прибутком 364,965 млн грн. За підсумками дев’яти місяців 2021 року ТАСКОМБАНК знизив частку NPL у кредитному портфелі на 2,88 п.п. до 8,48%. ТАСКОМБАНК — один з найбільших банків із приватним українським капіталом, який потрапив до ТОП-3 банків з найнадійнішими депозитами.

Банки з лідерськими позиціями

На постійній основі до ТОП-10 лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними звітності банку, його чистий прибуток за дев’ять місяців 2021 року становив 58,5 млн грн, чистий процентний дохід — 335 млн грн, а чистий комісійний дохід — 125 млн грн. ГЛОБУС БАНК продовжує практику стійкого зростання доходів та прибутку, незважаючи на коронакризу. На 01.10.2021 року кошти клієнтів банку досягли позначки 3,88 млрд грн, а загальні активи виросли до 5,61 млрд грн. Банк був власником портфеля ОВДП на суму 1,28 млрд грн.

Уже традиційно до числа банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». За даними звітності банку, його чистий процентний дохід за дев’ять місяців 2021 року становив 461,593 млн грн, а чистий комісійний дохід — 29,784 млн грн. Дев’ять місяців 2021 року АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив із чистим прибутком 61,617 млн грн. На 01.10.2021 року кошти клієнтів банку становили 1,909 млрд грн. Банк утримував частку NPL у своєму кредитному портфелі на рівні 13,91%, що було значно менше, ніж середній показник у банківській системі. За оцінками агентства, АТ «БАНК ФОРВАРД» мав досить привабливі депозитні програми.

Значно покращив у рейтингу свої позиції МЕГАБАНК, який увійшов до ТОП-10 банків з найнадійнішими депозитами. За дев’ять місяців 2021 року банк скоротив рівень NPL у своєму кредитному портфелі на 2,78 п.п. до 10,35%. Дев’ять місяців 2021 року МЕГАБАНК завершив із чистим процентним доходом на рівні 179,307 млн грн, чистим комісійним доходом обсягом 211,695 млн грн та чистим прибутком 23,044 млн грн. Власний капітал АТ «МЕГАБАНК» за дев’ять місяців 2021 року зріс на 33,42%, зокрема за рахунок збільшення статутного капіталу — на 17,05%.

Стабільно надійні держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють у роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків вкотре най-успішнішим виявився ПриватБанк, майже постійний учасник рейтингу, що входить до ТОП-5 банків з надійними депозитами. Дев’ять місяців 2021 року ПриватБанк завершив із прибутком 21,212 млрд грн.

Непогані результати показав Укргазбанк. На 01.10.2021 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 12,81%. Банк, за даними власної звітності, завершив дев’ять місяців 2021 року із прибутком 1,748 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав скромніші, ніж інші державні банки, результати, але його діяльність теж була прибутковою. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі Ощадбанку на початок четвертого кварталу 2021 року становила 38,04%.

Укрексімбанк завершив де-в’ять місяців 2021 року із чистим процентним доходом на рівні 3,163 млрд грн і чистим комісійним доходом 0,831 млн грн. Чистий прибуток банку після оподаткування за підсумками перших дев’яти місяців 2021 року становив 1,749 млрд грн.