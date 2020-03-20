Усі чотири банки за участю держави у капіталі 2019 рік завершили із прибутком, найкращі результати були, як і за підсумками 2018 року, в ПриватБанку.

Усі чотири банки з державною часткою, як і раніше, входять у групу банків з надійними депозитами. Серед держбанків найуспішнішим виявився ПриватБанк. За 2019 рік його прибуток становив 32,609 млрд грн, а чистий процентний дохід — 19,667 млрд грн. Банк залишався прибутковим, а його річний обсяг прибутку за 2019 рік у 2,5 раза перевищив прибуток за 2018 рік.

Традиційно перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За 2019 рік він отримав чистий прибуток у сумі 4,748 млрд грн. Станом на 01.01.2020 року частка NPL у кредитному портфелі банку становила усього 7,24%.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСКОМБАНК. Як і раніше, це єдиний банк з українським капіталом у ТОП-3 банків з найнадійнішим рівнем депозитів. За даними НБУ, за 2019 рік ТАСКОМБАНК отримав прибуток у розмірі 458,036 млн грн, його чистий процентний дохід становив 1,337 млрд грн, а чистий комісійний дохід — 463,194 млн грн. Станом на 01.01.2020 року частка NPL у кредитному портфелі банку була значно кращою, ніж у середньому в банківській системі, і становила всього 10,09%.

Посилив позиції у рейтингу Піреус Банк МКБ, посівши четверту сходинку. За даними НБУ, його прибуток за 2019 рік становив 30,797 млн грн, а чистий процентний дохід — 225,377 млн грн. За 2019 рік банк забезпечив приріст власного капіталу на 5,18%. Частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі банку на 01.01.2020 року становила 4,87%, що майже в 5,27 раза нижче від середнього значення цього показника у групі банків, які брали участь у рейтингу.

Понад рік у десятку лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, чистий прибуток банку за 2019 рік становив 63,907 млн грн, а чистий процентний дохід — 148,7 млн грн. Чотири квартали поспіль банк показує стійку тенденцію зростання доходів. На початок 2020 року частка поганих кредитів (NPL) у портфелі банку становила 12,27%, що в 2,1 раза менше, ніж у середньому в банках, які брали участь у рейтингу.

Уже традиційно у число банків з найнадійнішим рівнем депозитів увійшов Форвард Банк. З огляду на його спеціалізацію на кредитуванні фізичних осіб рівень NPL банку агентство оцінювало як прийнятний. За даними НБУ, його чистий процентний дохід за 2019 рік становив 262,708 млн грн, а прибуток після оподаткування — 124,62 млн грн. За 2019 рік Форвард Банк наростив власний капітал на 51,79%.

Попри значне уповільнення глобальної економіки через вірусну загрозу, яке прогнозують на 2020 рік, банківський сектор України готовий до негативного сценарію перебігу подій. Для цього є кілька причин.

По-перше, за останні три роки відбулись якісні зміни в банківському нагляді. Тепер нагляд не просто спостерігає за розвитком ситуації в банках, а проводить стрестестування і визначає, скільки додаткового капіталу потрібно кожному з банків, якщо сценарій розвитку економіки буде гіршим за базовий.

По-друге, початок 2020 року став для банків дуже вдалим часом для отримання доходів від процентних операцій. Ставки за кредитами впали не так сильно, як за депозитами, а низька інфляція хоч і загострює відсоткове навантаження на позичальників, робить приріст прибутку банків одним із чинників привабливості банківського бізнесу для інвесторів.

По-третє, в банківській системі залишилося зовсім небагато слабких банків. Певні труднощі зазнають ті, які перебувають під санкціями уряду, а також невеликі банки, у яких виявлено проблеми з виконанням правил і процедур фінмоніторингу. Агентство не очікує, що до кінця 2020 року з ринку буде виведено більш як п’ять банків, і серед них не буде великих фінансових установ.

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства

«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи підсумки рейтингів за перший квартал і перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017-й, а також за перший квартал і перше півріччя 2018-го, слід враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічних даних через сайт НБУ. Рейтинг розраховували за даними 2019 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку аж до 10 березня 2020 року включно, їх враховували під час оцінки.