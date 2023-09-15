Левову частку бюджетів територіальних громад нині формує ПДФО, зокрема із грошового забезпечення військовослужбовців та правоохоронців. І саме військове ПДФО уряд, схваливши зміни до Бюджетного кодексу, пропонує повністю спрямувати до держбюджету для фінансування сектору безпеки і оборони та розвитку оборонно­промислового комплексу.

Голови громад, м’яко кажучи, розгублені. З одного боку, розуміють, що посилення обороноздатності країни та перемога для нас — понад усе. З іншого, — переважна кількість громад спрямовують на допомогу військовим значно більше ресурсу, ніж отримують з ПДФО.

Шукають кошти в легалізації

Та часу на дискусії мало: до 15 вересня проєкт держбюджету­2024 мають внести до парламенту. Далеко не всі громади мають цей бюджетоутворюючий на сьогодні податок. Серед них Острожецька територіальна громада на Рівненщині, де 6,5 тисячі жителів.

«Шукаємо гроші в землі, легалізації сірих фермерів. Поки що недовиконуємо бюджет на 2 мільйони. Але агроформування почнуть розраховуватися з людьми за паї, відповідно сплатять податки, і ми його вирівняємо», — каже голова громади Тарас Гордійчук.

Але його вже турбує інше: як житимуть 2024 року? Адже відповідно до отриманих із Києва прогнозних показників, так звана базова дотація для громади передбачена чи не вдвічі нижчою, ніж нині, 2023­го. Про це Тарас Гордійчук говорив і на зустрічі з головою ОВА Віталієм Ковалем, і з народним депутатом Олександром Аліксійчуком, який працює в Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

«Справді, забезпечення військових і наша перемога на першому місці. Тому, можливо, й варто розглядати механізм відрахування певної частини ПДФО військових до держбюджету. Але інша частина все­таки має залишатися у громадах. Думаю, знайдемо формулу, як не залишити без ресурсу громади, які повинні мати його і для запитів військових, і для вирішення соціальних питань їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб, що їх прийняли чимало», — висловлює позицію депутат від Рівненщини Олександр Аліксійчук.

Стабілізаційні плани

А тим часом у Рівненській ОВА посилено аналізують виконання бюджетів територіальних громад та окреслюють для них стабілізаційні плани навіть без військового ПДФО.

«Зустрічі відбулися з керівниками громад та головами райдержадміністрацій усіх чотирьох районів області. Фінансисти та податківці наголосили на розширенні бази оподаткування на місцях. Ідеться про повноту надходжень від земельного, єдиного податків, акцизів, плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Податки із прибутків малого, середнього, зокрема агробізнесу — це показник збалансованості управління. Це ті надходження, завдяки яким громада виживе. Їх адміністрування під час війни — це стабілізаційна економічна стратегія успішності та фінансової грамотності. Інструмент для нових надходжень — оцифрування землі. Практика свідчить, що з таким підходом доходи значно зростають. А ще — синхронізація всього наявного майна та чітка бюджетна дисципліна.

Саме ці механізми, якщо ними належно скористатися, можуть знівелювати значну питому вагу військового ПДФО й додати ресурсу там, де його немає. Рекомендували також раціонально переглянути витрати на утримання апаратів управління в органах місцевого самоврядування», — каже голова ОВА Віталій Коваль.

В обласній військовій адміністрації нагадують: у воєнний час держава всіляко сприяє бізнесу, що працює у громадах. І сподіваються на чесність та повноту сплати податків, які нині повністю спрямовують на нашу обороноздатність.

«Ідеться зокрема про доступний кредитний ресурс за програмою «5—7—9%». Наша область уже отримала його понад 8 мільярдів, з них 6 — у воєнний час. На прохання з місць уряд постійно модернізує програму.

Другий напрям — безповоротна підтримка держави за програмою «єРобота», де Рівненщина на третьому місці за кількістю грантових коштів. Тут в область уже зайшло понад 165 мільйонів для 694 підприємців.

За програмою «Новий рівень» для переробної промисловості на придбання обладнання та його експлуатацію підприємства отримали до 8 мільйонів.

Усього за програмами державної підтримки в області вже створено понад півтори тисячі робочих місць. Обласна військова адміністрація надає допомогу — компенсацію за обладнання для переробних підприємств, придбане у воєнний час. Заявки приймають до 15 вересня», — інформує директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОВА Костянтин Мокляк.