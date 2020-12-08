Побутує думка, що вузькоспеціалізована медицина дороговартісна, недоступна. І це не дає змоги людям вчасно прийняти правильні рішення й кардинально змінити своє життя. Про проблеми людей із порушеннями слуху і про те, як держава піклується про них, в інтерв’ю 24 каналу розповів заступник міністра фінансів України Роман ЄРМОЛИЧЕВ.

— Романе Володимировичу, ви опікуєтеся питаннями фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я. Чи пригадуєте, коли на державному рівні вперше системно звернули увагу на проблеми людей із порушеннями слуху?

— Нині до моєї компетенції в Мінфіні належать питання фінансування системи охорони здоров’я. Однак і раніше на посаді директора департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери постійно опікувався питаннями здоров’я людей із порушеннями слуху. Пригадую, як під час відвідин закладу охорони здоров’я мене вразила кількість людей, які потребували хірургічного втручання для компенсації втрати слуху. Особливо звернув увагу на те, що серед них було чимало дітей. Відтоді зрозумів, що не зможу стояти осторонь проблем людей із порушеннями слуху.

Неправильно буде сказати, що медичний супровід цієї категорії осіб був позбавлений уваги держави. Але системно почали дивитися на цю проблему із 2017 року.

— Як здійснюють державне фінансування компенсації втрати слуху в людей, які цього потребують?

— Уже другий рік поспіль держава забезпечує стовідсоткове фінансування медичної допомоги дітям із порушеннями слуху методом кохлеарної імплантації. Вчасне слухопротезування дитини забезпечує нормальний розвиток слуху й мовлення. Дитина не відчуває фізичних чи соціальних обмежень. А країна отримує працездатного громадянина, який надалі своїми податками віддячує їй за допомогу. І навпаки, зволікання в цьому разі збільшує інвалідизацію, створює передумови у затримці психологічного і слухомовленнєвого розвитку дитини. Без вчасної операції людина втрачає соціальну самодостатність і стає залежною від державних виплат.

Зауважу, що торік держава спрямувала 450 мільйонів гривень на оперативне лікування дітей із порушеннями слуху. Відповідно 95% усіх зареєстрованих у чергу на операцію отримали допомогу. А разом із нею — шанс на повноцінне життя.

Було прооперовано 348 із 367 дітей, які перебували у черзі на вживлення імплантів. Не потрапили на операцію лише ті, хто мав протипоказання за станом здоров’я. На початку 2019-го у черзі на видачу мовних процесорів перебувало 198 дітей. Однак їх отримали насправді всі, хто вже перебував у черзі і став протягом року. Отже, 374 дитини відчули держави, адже вчасно було збільшено видатки на їхні потреби.

— 2020 року було продовжено цю програму?

— Так, ми робимо все можливе, щоб у державному бюджеті було закладено відповідні кошти. Цього року на оперативне лікування осіб із порушеннями слуху передбачено майже 358 мільйонів гривень. Інститут отоларингології імені О. Коломійченка НАМН України у повному обсязі закупив необхідне медобладнання.

— Отже, йдеться про операції тільки для дітей чи й дорослі можуть розраховувати на державну підтримку?

— Надзвичайно важливо вчасно діагностувати хворобу. Сучасні технології дають змогу зробити скринінг слуху навіть у немовлят. Адже завдяки ранньому оперативному втручанню дитина швидше адаптуватиметься у соціумі.

Однак і чимало дорослих потребують уваги держави. Наступного року передбачено кошти на забезпечення слухопротезування, щоб продовжувати стовідсотково забезпечувати потребу в такій допомозі не лише дітям, а й дорослим.

2020-го слухопротезування дорослих розпочато. І зупинятися на цьому не збираємося.

— Люди, які потребують компенсації втрати слуху, мабуть, не знають, як держава може їх підтримати.

— Імовірно, так і є. Тому дякую, що ми порушуємо цю проблему. Про можливість компенсації втрати слуху люди мають знати й чути.

Для забезпечення надання пацієнтам безплатних високоспеціалізованих медичних послуг, за які сплачує держава, без доплат із кишені пацієнта і скорочення тіньових платежів наступного року заплановано переведення інституту на новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (від утримання установи до оплати за послугу).

В інституті отоларингології достатня кількість медичного обладнання, але заплановано його поповнення і в наступному році для надання допомоги всім, хто її потребує.

— А на що саме в кохлеарній імплантації спрямовують кошти з державного бюджету?

— Держава фінансує закупівлю кохлеарного імпланта, середня вартість якого близько 750 тисяч гривень. Погодьтеся, така сума не по кишені багатьом родинам. Із державного бюджету здійснюють закупівлю мовних процесорів, середня вартість яких сягає 285 тисяч гривень.

Витрати з проведення оперативного втручання та лікування пацієнта після операції у стаціонарі також фінансують із державного бюджету. Додатково до цих коштів надають близько 10 тисяч гривень на витратні матеріали, необхідні під час оперативного втручання, і медикаменти, які індивідуально призначає лікар, передбачені протоколом лікування.

Отже, вартість лікування одного вуха пацієнта — понад 750 тисяч гривень.

Міністерству фінансів надзвичайно важливо знати, наскільки ефективні рішення щодо спрямування коштів державного бюджету. Саме тому ми вдячні фахівцям інституту отоларингології за якісну роботу з проведення консультацій та кохлеарної імплантації. Цінуємо співпрацю із громадськими організаціями, які тримають руку на пульсі подій і є голосом замовників медичних послуг — осіб з порушеннями слуху. Ідеться про Українську асоціацію носіїв кохлеарних імплантів, з головою якої Максимом Терьошиним та координатором Наталією Мокрій часто обмінюємось актуальною інформацією.

Важливо, що й інші громадські діячі допомагають поширювати інформацію про доступність кохлеарної медицини серед людей.

На жаль, люди з порушеннями слуху вірять у різні міфи і не знають, що компенсувати втрату слуху можливо й доступно. Аби підвищити якість життя, варто повірити у можливість цього і не боятися зробити перший крок — звернутися по консультацію до лікаря. Держава гарантує допомогу. У проєкті держбюджету на 2021 рік відповідні кошти закладено.