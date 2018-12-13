10 грудня 2018 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій 23-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. Усі чотири банки за участю держави в капіталі завершили 9 місяців 2018 року з прибутком, найкращі результати у ПриватБанку.
Він значно поліпшив свої позиції в рейтингу. За 9 місяців 2018 року ПриватБанк показав прибуток у сумі 5,093 млрд грн і чистий процентний прибуток на рівні понад 10,6 млрд грн, збільшивши його порівняно з першим півріччям 2018-го на 243%. Ситуація в Ощадбанку й Укрексімбанку була трохи гіршою, проте жоден із цих державних банків не вийшов із групи з найвищою оцінкою надійності переважно завдяки підтримці свого акціонера — держави Україна.
І знову перше місце в рейтингу надійності депозитів посів «Райффайзен Банк Аваль», завершивши 9 місяців 2018 року з прибутком 4,070 млрд грн і чистим процентним прибутком 5,254 млрд грн. За 9 місяців цього року чистий процентний прибуток «Райффайзен Банк Аваль» зріс на 23,8%. На початку четвертого кварталу банк мав великий запас капіталу і ліквідності й демонстрував один з найкращих показників прибутків серед універсальних банків з іноземним капіталом.
У трійку лідерів знову потрапив ТАСКОМБАНК, який завершив 9 місяців 2018 року з чистим прибутком 274,66 млн грн. Його чистий процентний прибуток за 9 місяців становив 775,5 млн грн, а чистий комісійний прибуток — 229,608 млн грн. Частка поганих кредитів у кредитному портфелі ТАСКОМБАНКу станом на 01.10.2018 року становила 19,6%, що значно нижче від середнього значення цього показника як у всій банківській системі, так і в групі банків, що беруть участь у Рейтингу. Протягом 9 місяців 2018 року акціонер ТАСКОМБАНКу забезпечив збільшення статутного капіталу на 20,56%. Агентство нагадує, що активна політика акціонера банку зумовила купівлю Універсалбанку та Ві Ес Банку, що в майбутньому значно збільшить ринкову частку ТАСКОМБАНКу на українському ринку.
Стабільно в ТОП-10 банків з найвищим рівнем надійності депозитів входить банк з українським капіталом «Глобус». Банк завершив 9 місяців 2018 року з чистим прибутком 47,907 млн грн, за цей період його чистий процентний прибуток становив 69,182 млн грн, що на 107% більше, ніж за аналогічний період 2017-го. Частка проблемних кредитів у портфелі банку станом на 01.10.2018 року не перевищила 8,5%. За період з 01.10.2017 по 01.10.2018 рр. цей показник фактично не змінився. Банк «Глобус» зайняв дуже активну позицію на кредитному ринку, що позитивно відображається на результатах його роботи.
Покращив свої позиції в рейтингу Банк Форвард. Агентство нагадує, що в другій половині 2018 року він успішно завершив планову докапіталізацію, що істотно поліпшило нормативні показники капіталу банку. Його акціонер підтвердив високий рівень зовнішнього забезпечення, збільшивши статутний капітал банку в 2,13 раза. За 9 місяців 2018 року чистий процентний прибуток Банку Форвард становив 131 млн грн, чистий комісійний прибуток — 13 млн грн. У другому півріччі 2018-го Банк Форвард перейшов на новий процесинговий центр та ввів в експлуатацію мобільний додаток інтернет-банку.
Загалом банківська система України відновила зростання. Агентство очікує збільшення масштабів роботи банків, зростання кредитування у 2019 році і зменшення кількості банкрутств.
Андрій НІКІТІН,
директор Рейтингового агентства
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)